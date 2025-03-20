fb ig video ETtoday search mobile

覺得自己老很快？研究：3年齡點會出現「斷崖式衰老」

>

▲假性老態,抗老,保養。（圖／pexels）

▲幾個年齡關鍵點，會因為身體機制出現較大的外在與健康變化。（圖／pexels）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著年齡越來越大，會發現自己減肥越來越不容易，肌膚狀態也跟年輕差很多，有研究顯示，在生長過程中，在3個年齡帶會出現「衰老波峰」，第一個波峰會出現的時間落在30歲代，那時在顏值的滑落程度會很有感，之後2個波峰則落在60歲代跟70歲代。

▲假性老態,抗老,保養。（圖／pexels）

2019年發表在《自然醫學》雜誌上的一項研究，內容分析4263名年齡層在18歲至95歲的受試者，其內含有的2925種血漿蛋白質，發現它們與年齡增長，呈現出非線性的變化，人的一生會有幾個衰老波峰，他們不像是緩慢的下降，而是呈現較為直線狀的斷崖式衰老，意即在那3個年齡帶，許多人會「有感」於自己變老了。

首個衰老波峰會出現在34歲，在這個波峰段對於顏值的感受最深，研究認為是因為參與結構途徑的蛋白質大幅下調，像是細胞外基質相關的蛋白質大量減少，白話一點就是膠原蛋白大量流失，臉上笑肌開始消失，皮膚出現鬆弛，也失去了彈性跟光澤。

▲▼保養不成反毀容的「3大誤區 」。（圖／Unsplash、Pexels）

接下來兩個衰老波峰則是出現在60歲與78歲，這兩階段主要有感的是「健康」部分，60歲時在激素活性、結合功能和血液通路變化劇烈，78歲時的血液通路與骨骼形態則會有大量障礙出現，垃圾蛋白增加太多，會阻止神經傳導，不但會讓內臟快速衰老，也會增加罹患阿滋海默病與心血管疾病的風險。

▲女性,夕陽,單身,日落,散步。（圖／unsplash）

對此我們在34歲後要有意識的延緩衰老，包括控制血糖、血脂與血壓，別再想說那是老年才要注重的事了，此外還需要養成運動習慣，因為運動不僅是減肥用，同時也可以鍛鍊大腦、促進血液循環，把更多的氧氣和血液運送到大腦中，也可以刺激大腦分泌如血清素和多巴胺等有益的化學物質，平穩情緒、注意力和記憶力。建議每天進行30分鐘以上的中度有氧運動，每周五到七天。

▲女性,旅行,散步 。（圖／unsplash）

最後「終身學習」是必要的心態，不是只有小孩需要感統刺激，在每個人生階段都必須接觸新事物，保持新的學習或體驗習慣，不但能讓生活更豐富，也能刺激大腦連結，避免失智，安排一場棋局、讀一本新書、學一種新樂器，都有助於心智活躍，在每個人生階段都很有幫助。

關鍵字：

衰老, 健康, 年齡, 延緩, 顏值

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

GD的生活技能...　不會點歌！不會升降椅！

熱門文章

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

ET Fashion

推薦閱讀

最容易變「媽寶男」星座Top 3 ！第一名全聽長輩安排　像長不大巨嬰

最容易變「媽寶男」星座Top 3 ！第一名全聽長輩安排　像長不大巨嬰

最愛「退追刪好友」的3大星座！第一名沒聯絡就再見　懶得假惺惺關心

最愛「退追刪好友」的3大星座！第一名沒聯絡就再見　懶得假惺惺關心

日本哈根達斯新品「終極牛奶冰淇淋」！僅4種配料奶香史上最濃

日本哈根達斯新品「終極牛奶冰淇淋」！僅4種配料奶香史上最濃

南港Lalaport明開幕停車費出爐！每小時「200元→60元」大降7成 是變胖還是水腫？「一個動作」教你有效辨識 南港LaLaport今開幕「12:30開放進場」 樓層亮點一次看 湯姆貓與傑利鼠變身時尚寵兒　OWNDAYS、Converse推出超可愛聯名 營養師教你吃「產熱食物」　黑胡椒被認證能幫助暖身 覺得自己老很快？研究：3年齡點會出現「斷崖式衰老」 沒辦法當綠茶的三大星座！TOP 1老實木訥　示弱、耍心機學不來

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面