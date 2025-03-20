《艾蜜莉》女星公開衣櫥！Weekend Max Mara地中海風洋裝、點心包進化

記者鮑璿安／綜合報導

演出熱門影集《Emily in Paris（艾蜜莉在巴黎）》而廣為人知的韓裔美籍女演員Ashley Park，最近攜手Weekend Max Mara共同打造全新2025 春夏 Signature 系列，引領大家來一場愜意無比的夢幻地中海之旅，豐富印花和色彩交織，根本是打開了「艾蜜莉」本人的衣櫥，當中的重點單品有哪些？一起來看看。





▲Ashley Park 攜手 Weekend Max Mara構思出一款適用於各種旅行目的地與場合的多變衣櫥 。（圖／品牌提供）

Ashley Park 攜手 Weekend Max Mara構思出一款適用於各種旅行目的地與場合的多變衣櫥，從繁華熱鬧的巴黎街頭到陽光燦爛的地中海海岸，並融入 La Dolce Vita（生活甜蜜）的悠然愜意，Ashley Park 表示：「這個系列整體散發出夏日的輕盈活力，以及那些在壯麗的地中海海岸度過難忘假期時的喜悅與自在。我們希望捕捉《艾蜜莉在巴黎》的迷人魅力，並將其轉化為一個真實且百搭的系列，結合優雅格調、舒適自在與時尚風範。每一件單品，都是旅途中的完美夥伴。」





▲Pasticcino 點心包變身成為手工編織籃設計，染上鮮明印花重新出發 。（圖品牌提供）





▲花卉印花風衣；地中海風情印花裙。（圖／品牌提供）



本系列重新演繹多款 Weekend Max Mara 經典單品，重點推薦包括飾有獨特筆觸印花的風衣外套，以及剪裁俐落的直筒洋裝、 露肩喇叭裙款和輕盈飄逸的迷你洋裝，注入細膩花卉圖案、非對稱模糊格紋等印花，都是這次的精彩看點。配件方面，也驚喜發現品牌標誌的Pasticcino 點心包變身成為手工編織籃設計，染上鮮明印花重新出發，可搭配繫帶涼鞋、飾以珍珠點綴的網狀平底鞋，打造出輕鬆優雅的夏日風格。

與此同時，THE NORTH FACE首度攜手丹麥設計師品牌 CECILIE BAHNSEN 發布 2025 春夏聯名系列，全系列以黑色勾勒率性形象，也不忘注入浪漫唯美的立體花卉刺繡，完全是最夢幻的戶外裝備！此系列將CECILIE BAHNSEN 極具女性特色、高級時裝的設計風格，與THE NORTH FACE戶外性能結合，聯名單品涵蓋防水外套、機能連身裙以及斜背包款等。作為此次的核心單品，SARA 長款防水外套以經典廓形進行發想，側邊設有 Aqua Guard 雙向拉鍊方便快速透氣，延續品牌的極簡浪漫主義，帶有黑色亮面花朵裝飾的防水拉鍊口袋成為亮點。





▲THE NORTH FACE首度攜手 CECILIE BAHNSEN 。（圖／品牌提供）