三井南港LaLaport開幕優惠一次看　停車抵用方案公開

▲南港Lalaport 今開幕，優惠方案一次看。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／綜合報導

南港LaLaport今3／20正式開幕，官方也推出開幕期間的購物限定優惠活動，消費者加入官方APP，消費滿2,000元即可參加抽獎，有機會獲得東京2大2小來回機票與三晶花園飯店住宿，此外還有聯名卡來店禮，消費滿2,000元可獲200元LOPIA商品抵用券，以及依照消費金額兌換帆布提袋、建築積木、磁吸行動電源等，停車費折抵辦法也公開。

南港LaLaport開幕從3／20起至4／23期間，加入APP會員，可直接獲得100元抵用券，可於消費滿1,000元時抵用，且於特定店家消費滿200元可享點數3倍贈；館內消費滿2,000元可獲得電子抽獎券，可抽價值154,000元的2大2小東京機票與三井花園飯店住宿，以及東京迪士尼一日券門票4張。

▲南港LalaPort開幕，民眾於LOPIA超市搶購。（圖／記者林敬旻攝）

此外APP會員從3／20至4／6期間，也推出滿額來店禮，消費滿2,000元起，即可獲得帆布提袋、建築積木、磁吸行動電源以及2,000元商品抵用券；使用悠遊卡搭大眾交通工具，憑當日不限金額發票，可兌換限量100元商品折價券與超值優惠券，另即起至4／23期間，還推出當日單店消費滿6,000元可享免費宅配服務一次。

針對聯名卡友3／20至4／23起提供3波卡友來店禮，當日消費累積滿2,000元，可獲LOPIA 200元商品抵用券、金子半之助綜合天婦羅兌換券、31冰淇淋迷你四球兌換券。

購物停車折抵優惠也出爐，汽車與大型重型機車當日入館消費滿1,000元，可折抵1小時停車費，當日最高優惠5小時；機車入館消費滿200元可折抵1小時停車費，當日最高優惠5小時，以上均含聯名卡折抵2小時。