fb ig video ETtoday search mobile

中醫師：清明養生以養肝為主、祛濕為輔　充足睡眠以免肝火過旺

>

記者曾怡嘉／台北報導　圖／品牌提供、Unsplash

清明時節草木逢生，氣候逐漸回暖，是冬天、春天轉換之際，京都堂中醫林易萱中醫師表示，在中醫觀點裡，此時節陽氣開始升發，肝氣也逐漸旺盛，春季養生應著重在養肝，以免肝氣過旺影響到消化道機能，同時這個時節氣候溫差大且雨量增加，會使得免疫力下降，「風邪、濕邪」容易入侵體內，影響到脾胃功能外，也容易引發感冒、呼吸道疾病、過敏等問題。

▲▼中醫師：清明養生以養肝為主、祛濕為輔 。（圖／Unsplash、品牌提供）

▲京都堂中醫師林易萱。

林易萱中醫師表示，清明養生應養肝為要，祛濕為輔。此時節應選用平、甘、微溫的食物，並減少食用酸類、重口味的食物，可以多選擇薏米、黃豆、黑豆、赤小豆等食物，並避免飲酒過量，保持充足睡眠，以防肝氣過旺。

▲▼中醫師：清明養生以養肝為主、祛濕為輔 。（圖／Unsplash、品牌提供）

▲紅豆有助於排水，消除水腫。

另外清明節前後雨量增加，容易使人體內的溼氣更加重，可以多吃生薑、薏仁、紅豆、山藥等食物，有促進體內循環、代謝水分、健脾利水的效果，也要保持適量的運動，微微出汗有助於肝氣疏泄、促進氣血運行，可以將體內的濕氣排出。

▲▼中醫師：清明養生以養肝為主、祛濕為輔 。（圖／Unsplash、品牌提供）

▲薑茶能夠促進血液循環。

中醫師最後提醒，時節進入春天後，日夜溫差會逐漸加大，容易引起感冒、過敏、氣喘、關節疼痛等問題，甚至會有心血管及腸胃不適的問題發生，建議可以多喝薑茶、紅棗茶等促進血液循環，增強保暖，也可以透過京都堂嚴選五型藥膳飲中的潤膳飲，可以滋補強身、營養補給，透過良好的作息、適當運動以及飲食調理，在春天養好身體，是為接下來一整年健康打下基礎的重要方式。

關鍵字：

健康, 春季, 中醫, 清明, 養生

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

網友用AI還原大S聲音！ S媽淚喊：我女兒回來了

熱門文章

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／Max Mara致敬「勃朗特姊妹」

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／新GUCCI綠強勢洗版

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／FENDI最新必買包款直擊

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

米蘭時裝周／邊佑錫帥氣現身PRADA

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

ET Fashion

推薦閱讀

南港LaLaport今開幕「12:30開放進場」　樓層亮點一次看

南港LaLaport今開幕「12:30開放進場」　樓層亮點一次看

直擊 ／ 南港LaLaport樓層曝光　3層樓「50%是餐飲」、林聰明沙鍋魚頭吃得到

直擊 ／ 南港LaLaport樓層曝光　3層樓「50%是餐飲」、林聰明沙鍋魚頭吃得到

最容易變「媽寶男」星座Top 3 ！第一名全聽長輩安排　像長不大巨嬰

最容易變「媽寶男」星座Top 3 ！第一名全聽長輩安排　像長不大巨嬰

最愛「退追刪好友」的3大星座！第一名沒聯絡就再見　懶得假惺惺關心 南港LaLaport爆人潮　開幕5分鐘美食街排長龍 日本哈根達斯新品「終極牛奶冰淇淋」！僅4種配料奶香史上最濃 若你有9種舉止　代表你在別人眼中是個無趣的人 南港LaLaport開幕頻響火警警報　「美食街鐵門一度降下」三井回應了 勞力士竟有粉紅芭比錶　馬克華柏格隱藏版上手秀收藏實力 孫芸芸撞衫宋慧喬根本逆齡女神對決！穿FENDI印花裝露長腿狂噴仙氣

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面