中醫師：清明養生以養肝為主、祛濕為輔　充足睡眠以免肝火過旺

記者曾怡嘉／台北報導 圖／品牌提供、Unsplash

清明時節草木逢生，氣候逐漸回暖，是冬天、春天轉換之際，京都堂中醫林易萱中醫師表示，在中醫觀點裡，此時節陽氣開始升發，肝氣也逐漸旺盛，春季養生應著重在養肝，以免肝氣過旺影響到消化道機能，同時這個時節氣候溫差大且雨量增加，會使得免疫力下降，「風邪、濕邪」容易入侵體內，影響到脾胃功能外，也容易引發感冒、呼吸道疾病、過敏等問題。

▲京都堂中醫師林易萱。

林易萱中醫師表示，清明養生應養肝為要，祛濕為輔。此時節應選用平、甘、微溫的食物，並減少食用酸類、重口味的食物，可以多選擇薏米、黃豆、黑豆、赤小豆等食物，並避免飲酒過量，保持充足睡眠，以防肝氣過旺。

▲紅豆有助於排水，消除水腫。

另外清明節前後雨量增加，容易使人體內的溼氣更加重，可以多吃生薑、薏仁、紅豆、山藥等食物，有促進體內循環、代謝水分、健脾利水的效果，也要保持適量的運動，微微出汗有助於肝氣疏泄、促進氣血運行，可以將體內的濕氣排出。

▲薑茶能夠促進血液循環。

中醫師最後提醒，時節進入春天後，日夜溫差會逐漸加大，容易引起感冒、過敏、氣喘、關節疼痛等問題，甚至會有心血管及腸胃不適的問題發生，建議可以多喝薑茶、紅棗茶等促進血液循環，增強保暖，也可以透過京都堂嚴選五型藥膳飲中的潤膳飲，可以滋補強身、營養補給，透過良好的作息、適當運動以及飲食調理，在春天養好身體，是為接下來一整年健康打下基礎的重要方式。