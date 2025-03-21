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櫻花粉精品包推薦！CHANEL 25人氣飆滿分、LV與村上隆微笑櫻花浪漫爆擊

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減齡顯氣色！櫻花粉精品包推薦：CHANEL 25人氣飆滿分，LV與村上隆復刻版櫻花包浪漫爆擊

▲櫻花粉精品包，減齡顯氣色就靠它。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

最近大家是否陷入”追櫻”狂熱，無論是在台灣、日本還是韓國都有賞櫻之旅，而在浪漫櫻花飄落下，再背上一顆櫻花粉色包實在太應景了。加上春夏來臨，包款選擇粉嫩色調也會讓穿搭更有亮點，這次就來盤點櫻花粉精品包，減齡顯氣色就靠它！

櫻花粉精品包推薦：CHANEL 25小型包

話題爆款全新「CHANEL 25」絕對是下一咖人生包款。結合小香多個經典元素、摩登又不失優雅的設計，包括菱格紋、皮穿鍊與多口袋的巧思，擁有復古又新潮的獨特魅力。加上獨特的包身廓形以及輕量輕巧的設計，日常穿搭或是通勤使用都很可以！

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▲CHANEL 25小型包／216,300元。（圖／品牌提供）

櫻花粉精品包推薦：Louis Vuitton × Murakami Marellini肩背包

Louis Vuitton與日本著名藝術家村上隆推出的Louis Vuitton × Murakami復刻版系列，討喜的標誌元素讓這款Marellini手袋就是名副其實的櫻花包，擁有滿滿的浪漫氣息。

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▲LV聯名村上隆推出的Louis Vuitton × Murakami復刻版系列。（圖／品牌提供）

以標誌性Epi紋理皮革製造及採用Cheeky粉紅色調設計，並飾以亮麗的金色金屬件。可拆式鏡子與綴以Cherry Blossom圖案的Monogram帆布形成對比，而手袋更配有相襯的Cherry Blossom吊飾，為造型增添季節性個性特色。

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▲LV x TM Marellini肩背包／96,000元。（圖／品牌提供）

櫻花粉精品包推薦：Dior Groove 20

糅合優雅與時尚的Dior Groove 20包款，淡粉紅色小牛皮透過絎縫Macrocannage大籐格紋圖案提升質感，搭配飾有Christian Dior Paris標誌和金色飾面幸運星的皮革鑰匙套，並附一把可打開拉鍊掛鎖的鑰匙。空間寬敞的隔層可收納所有必需品，並有一個貼袋和一個拉鍊口袋。頂部提把以及可拆卸可調式背帶，方便手提、肩背或斜背。

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▲Dior Groove 20 包／110,000元。（圖／品牌提供）

櫻花粉精品包推薦：Bottega Veneta Ciao Ciao

BV春夏話題款Ciao Ciao包，超大包型鬆弛感滿分，名字既代表「你好」與「再見」的雙重寓意，以輕鬆、俏皮的方式傳遞了與人相遇的快樂時刻。粉嫩色絕對是超討喜，融合了Andiamo的經典，保留了Intrecciato編織工藝與金屬繩結元素，同時注入了嶄新的功能性與態度。

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▲Bottega Veneta Ciao Ciao包（大）／275,100元。（圖／品牌提供）

櫻花粉精品包推薦：Valextra Iside 後背包

Valextra春夏必收的Iside後背包，推出廣受歡迎的好氣色粉，為整個系列注入優雅與青春並存的魅力。這款包不僅擁有輕量化的結構和優雅的外形，更以多功能實用性打破傳包款的設計框架，將簡約精緻的設計與自在率性的都會態度完美融合。在日常生活中輕鬆搭配，也可以化身為旅行途中的精緻點綴，展現出現代生活方式的多元化需求。

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▲Valextra Iside包／91,000元。（圖／品牌提供）

延伸閱讀
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關鍵字：

周刊王, 櫻花, 精品, LV, CHANEL, BV

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