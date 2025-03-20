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陳庭妮曝「胡宇威是專屬保姆」超暖陪跑　踩ASICS新鞋放閃

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記者鮑璿安／綜合報導

ASICS在台北信義區香堤廣場打造「GEL STORY：與眾不同 潮流隨型」的ASICS GEL HOUSE，空降巨大的純白裝置，今20日邀請品牌大使陳庭妮搶先帶逛，私下就喜歡跑步的她，也趁機放閃透露了與老公胡宇威在運動時的相處模式，直言老公就是她的保姆，「跑步的時候有人陪伴會比較好」。

▲▼陳庭妮。（圖／品牌提供）

▲▼陳庭妮。（圖／品牌提供）

▲陳庭妮這次演繹GEL-KINETIC FLUENT全新配色。（圖／品牌提供）

▲▼陳庭妮。（圖／品牌提供）

陳庭妮這次演繹GEL-KINETIC FLUENT全新配色，穿著ASICS SPORTSTYLE運動套裝相當清新有活力，她透露自己最初從網球運動開始開始認識品牌鞋款，一向喜歡跑步的她，日前才前往日本參加馬拉松，無論是逛街狂走上萬步、跑步訓練，長達兩個禮拜全都是依賴這雙鞋，她直言：「經過實測真的超好走，完全沒有大鐵腿 ！」她私下穿著風格崇尚簡約休閒，但鞋款會隨著當日造型搭配，而SPORTSTYLE系列的復古跑鞋各具特色，像是今天穿著的GEL-KINETIC FLUENT系列，後腳跟的亞瑟膠就是最大亮點，為造型加分不少。

▲▼陳庭妮。（圖／品牌提供）

▲▼陳庭妮。（圖／品牌提供）

▲「GEL STORY：與眾不同 潮流隨型」的ASICS GEL HOUSE自3月21日(五)至3月23日(日)快閃登場。（圖／品牌提供）

而她也放閃表示，自己在鍛煉跑步的過程中，老公胡宇威就是她的專屬保姆，陳庭妮笑稱：「以前把跑步想得太簡單，其實需要有一個配速員，有人陪伴會比較好，也要補充能量膠、補水，他（胡宇威）騎著腳踏車陪我，而且他身上要帶比較多東西，我才能比較輕巧跑步。」此外，兩人也會一起打網球、重訓，很多有趣的回憶都是從運動開始。

「GEL STORY：與眾不同 潮流隨型」的ASICS GEL HOUSE自3月21日(五)至3月23日(日)快閃登場，除了陳設今年春夏SPORTSTYLE最新系列鞋款之外，也有機會獲得 ASICS 潮流貼紙和限量潮流掛繩卡套。當中矚目鞋款GEL-KINETIC FLUENT系列，靈感源自 2010 年代的 GEL-KINETIC 和 GEL-FLUENT 跑鞋，並透過現代科技重新構思；GEL-NIMBUS則擁有不對稱結構與開放式網格增添視覺張力，搭配雙層 EVA 中底搭配 GEL 緩震科技與 GUIDANCE TRUSSTIC 抗扭設計。

▲▼ 鞋款 。（圖／品牌提供）

▲▼ 鞋款 。（圖／品牌提供）

▲New Balance全新跑鞋 FuelCell Rebel v4 以極致輕量與卓越推進力為亮點 。（圖／品牌提供）

▲▼ 鞋款 。（圖／品牌提供）

▲New Balance特別攜手信義區潮流人氣咖啡品牌 Cafe from Mars ，3/12至 4/6推出期間限定特調「Revolt Fuel 堅果燕麥拿鐵」與「Rebel Spritz 哈密瓜爆擊」 。（圖／品牌提供）

同時，New Balance全新跑鞋 FuelCell Rebel v4 以極致輕量與卓越推進力為亮點，鞋面使用輕量透氣網布，結合 FANTOMFIT 技術與一體式鞋舌，提供穩固包覆與舒適貼合感。新推出的薄荷綠、日出橘、海洋藍與萊姆紫四款清新配色，兼具運動機能與時尚風格。這次也特別攜手信義區潮流人氣咖啡品牌 Cafe from Mars ，3/12至 4/6推出期間限定特調，以 Rebel v4薄荷綠新色為靈感，帶來「Revolt Fuel 堅果燕麥拿鐵」與「Rebel Spritz 哈密瓜爆擊」，來一場療癒的都會路跑。

關鍵字：

ASICS, 陳庭妮, 運動, 跑步, 潮流

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