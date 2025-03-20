《白雪公主》毒蘋果墜誘人戴上　Pandora魔鏡墜飾竟會浮現壞皇后

▲Pandora與迪士尼合作推出白雪公主系列首飾，從甜美蝴蝶結到邪惡毒蘋果造型均備。（圖／Pandora提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

迪士尼真人版電影《白雪公主》今（20日）上映，丹麥品牌Pandora與迪士尼聯手同步推出白雪公主系列首飾，將童話中的經典元素轉化為閃耀裝飾，最具代表性當屬壞皇后製的毒蘋果，品牌運用Murano琉璃雕琢出其細膩光澤，讓毒蘋果墜飾更具魅惑感，更令人驚喜的是魔鏡造型吊飾結合熱感應技術，琺瑯隨著溫度變化鏡面竟浮現壞皇后身影，話題性十足。





▲Pandora白雪公主系列的壞皇后蘋果造型吊飾，2,880元。

除了身兼邪惡巫婆的皇后角色啟發Pandora，白雪公主的純真與優雅也是靈感來源，創作紅色蝴蝶結造型的耳環與戒指凸顯其甜美風格；而白雪公主童最忠誠的朋友糊塗蛋，也成為此次聯名系列的亮點，品牌以琺瑯工藝生動描繪出他標誌性的帽子與長袍，模樣俏皮。即起於Pandora門市單筆消費滿6,800元（含一件白雪公主聯名商品），即可獲得毒蘋果側背包一件，讓粉絲可藉由穿搭搶搭電影上映熱潮。





▲Pandora運用熱感應技術讓魔鏡造型吊飾的琺瑯隨著溫度變化，鏡面浮現壞皇后的身影，3,280元。





▲Pandora白雪公主系列造型蝴蝶結耳環（右起）2,880元，壞皇后造型戒指3,280元，蝴蝶結造型戒指2,880元。





▲Pandora小矮人糊塗蛋造型串飾，2,880元。





▲即起於Pandora門市單筆消費滿6,800元（含一件白雪公主聯名商品），即可獲得毒蘋果側背包一件，送完為止。

真人版電影《白雪公主》除了戲外聯名商品發燒，電影中的各角色造型也很吸睛，因為服裝都由奧斯卡最佳服裝設計師珊蒂鮑威爾（Sandy Powell）親自設計，光是蓋兒加朵演出的壞皇后就有9套華服，每一個細節都相當考究，讓她成為戲迷眼中的「最美壞皇后」。





▲真人版電影《白雪公主》的戲服由奧斯卡最佳服裝設計師珊蒂鮑威爾設計。（圖／迪士尼提供）





▲蓋兒加朵在《白雪公主》中造型細膩講究，被譽為「最美壞皇后。」（圖／迪士尼提供）