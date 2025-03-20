「5星座」最常陷入焦慮！雙子根本是自找、天蠍最愛放大負面情緒

▲容易焦慮不可控，懂得疏通情緒也很重要。（圖／翻攝自FB/tvN drama，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

現代人生活步調快速，常常不自覺就處於高壓之中，既然有壓力，難免就會感到焦慮，有的星座懂得自己紓壓，而有的星座就會苛責自己，嚴重更會出現身心問題，盤點容易焦慮星座Top 5，被點名星座請盡量放輕鬆，或是當感到焦慮不適時，趕快轉移注意力。

#第1名 處女座

處女座以追求完美著稱，他們對細節的關注度極高，任何不完美都會讓他們感到焦慮不安。這種完美主義傾向容易導致他們過度分析、自我懷疑，並對自身能力產生不安全感。他們常常為無法達到理想狀態而感到沮喪和焦慮，即使在別人眼中已經做得很好，他們仍然會苛求自己。

#第2名 天蠍座

天蠍座對安全感和信任的需求非常高。一旦感受到背叛或威脅，就會陷入深深的焦慮之中。他們容易過度思考，鑽牛角尖，將負面情緒放大，難以釋放。這種內斂的情緒表達方式，也使得他們在面對壓力時，更容易積累焦慮，甚至出現身心方面的問題。

#第3名 雙子座

雙子座思維敏捷，好奇心強，同時處理多項任務的能力很強，但也因此容易分心和多慮。他們常常在不同的想法和任務之間切換，難以專注，這會導致他們感到精神疲憊和焦慮。此外，他們對外界信息的敏感度高，容易被負面新聞或信息影響，加劇焦慮情緒。

#第4名 巨蟹座

巨蟹座很需要安全感，任何可能威脅到他們家庭和安全感的事件，都會讓他們感到極度焦慮。他們容易為他人擔心，也容易將自己的負面情緒壓抑在內心，長期積累就會導致焦慮症狀，他們需要一個穩定和溫馨的環境才能感到安心。

#第5名 摩羯座

摩羯座責任感強，追求事業成功，他們常常給自己設定很高的目標，這種高度的自我要求，容易導致他們承受巨大的壓力，並產生焦慮情緒。他們很少向他人訴說自己的困境，默默承受壓力，這也加劇了焦慮的程度。 他們需要學會放鬆和適度休息，避免過度勞累。