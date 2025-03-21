楊謹華、Melinda搶逛愛牌示範甜美運動風　郭雪芙放閃「每天過情人節」

記者鮑璿安／台北報導

adidas信義品牌概念店Originals全新開幕，請到楊謹華、郭雪芙、Melinda站台演繹時下最流行的甜美運動風格，穿上T-TOE 復古鞋履，三人都很喜歡這樣的休閒時髦感，楊謹華透露私下就很愛逛adidas，而Melinda也喜歡與老公楊祐寧以情侶穿搭外出。





▲（左起）郭雪芙、楊謹華、Melinda站台adidas信義品牌概念店Originals全新開幕，演繹時下最流行的甜美運動風格 。（圖／品牌提供）





▲楊謹華時隔多年再度參加運動品牌的活動，她此次演繹藍色鉤針編織外套內搭復古米白T-shirt 。（圖／品牌提供）



楊謹華時隔多年再度參加運動品牌的活動，她此次演繹藍色鉤針編織外套內搭復古米白T-shirt，配上水洗拉鍊三條線牛仔褲，詮釋出高級街頭風格，她坦言：「我特別喜歡這條褲子拉鍊設計成可以自己調節來改變廓形，很容易去做出風格。」私下就很愛逛adidas的她，這次搶先逛改裝後的新門市，直言每個角落都很喜歡，「最驚艷的部分是一大片鞋牆，可以買個夠，看個夠」。





▲郭雪芙則換上春季全新TAEKWONDO鞋款； Melinda以寶寶藍 GAZELLE 鞋款為整體造型帶來清新點綴 。（圖／品牌提供）

郭雪芙則換上春季全新TAEKWONDO鞋款，疊搭中筒襪與緞帶襪，演繹時下流行的芭蕾風格，她說整體散發甜美俐落的風格，先前認愛外國男友的她，也被問到是否有共度白色情人節？她則回答：「有人在過（白色情人節）嗎？」被媒體調侃是不是每天都過情人節，她則害羞點點頭。而楊祐寧妻子Melinda身兼保養品主理人、KOL等身分，她的私服風格也經常成為粉絲們關注的焦點，她此次以寶寶藍 GAZELLE 鞋款為整體造型帶來清新點綴，也表示與另一半都非常喜歡搭配情侶裝出門，這樣一來拍照起來也比較漂亮，而楊祐寧也會拉著她一同運動。





▲adidas Originals 於 adidas 信義品牌概念店進行全面升級，adidas Originals TAEKWONDO NT$3,490 。（圖／品牌提供）

adidas Originals 於 adidas 信義品牌概念店進行全面升級，店內設計同步日韓概念店，金屬材質營造極簡時尚氛圍，同時，T-TOE與薄底鞋家族迎來 2025 全新春季配色與鞋型，標誌性的Samba、Gazelle鞋款薄底鞋TAEKWONDO鞋款都進化，本季設計融合靈動芭蕾風、淺春柔霧系、動物紋等。為歡慶新店，購買T-TOE & TAEKWONDO鞋款滿額即可獲得三葉草時尚掛飾。





▲New Balance全新跑鞋 FuelCell Rebel v4 以極致輕量與卓越推進力為亮點 。（圖／品牌提供）





▲New Balance特別攜手信義區潮流人氣咖啡品牌 Cafe from Mars ，3/12至 4/6推出期間限定特調「Revolt Fuel 堅果燕麥拿鐵」與「Rebel Spritz 哈密瓜爆擊」 。（圖／品牌提供）

同時，New Balance全新跑鞋 FuelCell Rebel v4 以極致輕量與卓越推進力為亮點，鞋面使用輕量透氣網布，結合 FANTOMFIT 技術與一體式鞋舌，提供穩固包覆與舒適貼合感。新推出的薄荷綠、日出橘、海洋藍與萊姆紫四款清新配色，兼具運動機能與時尚風格。這次也特別攜手信義區潮流人氣咖啡品牌 Cafe from Mars ，3/12至 4/6推出期間限定特調，以 Rebel v4薄荷綠新色為靈感，帶來「Revolt Fuel 堅果燕麥拿鐵」與「Rebel Spritz 哈密瓜爆擊」，來一場療癒的都會路跑。