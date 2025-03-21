南港LaLaport必逛盤點！潮牌9090、小黃人登台　最美小狐狸咖啡廳搶看

記者鮑璿安／台北報導

南港LaLaport在3／20正式開幕，B1到6樓近5萬坪營業面積吃喝玩樂一應俱全，對於時尚迷而言也是嶄新的購物天堂，許多品牌是在台首度初登場，包含潮牌Mark Gonzales、日本服飾品牌 9090都是必逛的「全台首店」，也帶來全新限定商品提供大家入手，以下一次盤點給大家看！

潮流教父Mark Gonzales同名品牌





▲潮流人士喜愛的Mark Gonzales全台第一家門市就在南港LaLaport 。（圖／品牌提供）

潮流人士喜愛的Mark Gonzales全台第一家門市就在南港LaLaport，品牌最具代表性的天使插畫圖案是辨識度亮點，本次引進許多以品牌為設計風格為主的限量商品，將傳統板仔服裝以日常的方式重新呈現，不僅適合潮流滑板人士也適合日常的時尚穿搭，品牌獨有的LOGO設計款、格紋圖案恤衫等款式，牛仔褲、工裝長褲、運動棉褲，細膩演繹九十年代的街頭時尚。

日本服飾品牌 9090 正式宣佈進軍台灣





▲日本服飾品牌9090 以「Revival of Culture」為品牌核心理念 。（圖／品牌提供）



日本服飾品牌9090 以「Revival of Culture」為品牌核心理念，從 1990 至 2000 年代的年輕文化汲取靈感，品牌設計涵蓋寬版剪裁、復古印花、街頭運動風 等多種元素，廣受年輕族群喜愛。9090南港LaLaport門市也將帶來90 Logo 系列、9090 OG 系列、Umbro 聯名款、9090girl 女款以及寬版牛仔褲等經典單品。

graniph

日本知名設計服飾品牌「graniph」過去打造出不少平價T恤單品，也創造許多話題聯名，如今也登陸南港LaLaport，提供潮人們零時差入手最新流行。

Café Kitsuné





▲Café Kitsuné在三井LaLaport 南港開設台北第二間門市，亦推出 Café Kitsuné x PRINTWORKS 抹茶套組 (NTD $2,900，不包含抹茶粉) 。（圖／品牌提供）





▲「台北城市系列」以棒球風格裝扮的Barista Fox狐狸咖啡師作為設計亮點 。（圖／品牌提供）

Café Kitsuné以融合巴黎精緻格調與東京極簡美學的品牌特色風靡全球，其品牌象徵小狐狸更是以超萌的百變靈活形象受到大家歡迎，這次在三井LaLaport 南港開設台北第二間門市，營造充滿光影層次的環境，搭配三根獨立陶瓷圓柱以及木質壁龕與懸浮家具，格外協調。此次首度推出門市限定的日法早午餐菜單以及「台北城市系列」，以棒球風格裝扮的Barista Fox狐狸咖啡師作為設計亮點。同時，亦推出 Café Kitsuné x PRINTWORKS 抹茶套組 (NTD $2,900，不包含抹茶粉)也是廣大小狐狸粉絲們必收組合，現代感包裝猶如一本復古書籍，裡頭則是充滿儀式感的抹茶器具套組，送禮自用都適合。

此外，像是日系愛好者必逛的「BEAMS」、「URBAN RESEARCH」、「HARE」、「niko and ...」等服飾品牌也一應俱全，提供街頭休閒風格、生活小物的豐富選擇。而快時尚品牌GU、GAP、UNIQLO也確定進駐，但部分品牌延後開幕。