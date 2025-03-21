免費精品貼圖必收！BOTTEGA VENETA 16款實用對話　可愛懶骨頭動起來

記者鮑璿安／台北報導

BOTTEGA VENETA驚喜推出2025春夏系列限定貼圖，讓大家動動手指就可以免費下載使用，一系列超實用的語境包括「掰」、「謝謝」、「累累的」，以可愛的沙發動物來詮釋，一定不能夠錯過！





▲Bottega Veneta 2025 春夏秀場。（圖／品牌提供）

品牌前任創意總監Matthieu Blazy交出的2025春夏系列畢業作之中，以精湛工藝交織童趣理念，當中秀場座椅也成為話題之一，以柔軟的納帕皮革形塑出懶人沙發的模樣，直接將秀場變成了可愛動物園，當時無論是小雞、熊貓、兔子，都被呈現出惟妙惟肖的童真意向，吸引了廣大愛好者渴望入手。由於一張懶人沙發要價台幣20萬元上下，如今品牌終於打造了虛擬款式，讓大家實現零元購入手，動動手指就可以下載。





▲BOTTEGA VENETA此次推出以童趣時光為靈感的2025春夏系列限定貼圖 。（圖／品牌提供）

BOTTEGA VENETA此次推出以童趣時光為靈感的2025春夏系列限定貼圖，將The Ark 限量懶人沙發系列裡的可愛動物，都一一變身成動態貼圖，化身16款獨具個性的款式，分別動起來並傳遞「掰」、「謝謝」、「累累的」的對話，簡直是可愛破表，即日起至4月17日前開放限期下載，追蹤BOTTEGA VENETA LINE官方帳號即可取得。

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同時，1958年藝術大師索爾斯坦伯格在世博會上創作了震撼人心的壁畫《The Americans》，橫跨數十載，比利時皮件品牌 Delvaux將畫作帶到巴黎時裝周呈現，以壁畫中的三件作品作為亮點，且資助了修復工作，《Downtown - Big City》捕捉到了城市生活的脈搏，以及云云都市人的躍動活力；《Cocktail Party》、《Main Street - Small Town》帶大家深入美國文化，見證時尚與藝術的緊密結合。