GD回歸的不只是舞台！最新GD風穿搭4重點　《TOO BAD》亮點單品一次看

文／美人圈

KPOP樂壇傳奇G-Dragon憑藉獨特的音樂才華與前衛時尚感吸引了無數粉絲。2024年，他率先推出《POWER》和《Home Sweet Home》，掀起粉絲熱烈期待，如今他帶著全新專輯《Übermensch》重磅回歸，新曲《TOO BAD》MV更力邀Karina跨刀演出！而作為時尚標竿的GD，也再度透過MV傳達他獨特的時尚品味，一起跟著GD來看看2025的最新時尚趨勢吧！

GD《TOO BAD》MV時尚解析

GD《TOO BAD》MV時尚1：珠寶單品

先前在《POWER》MV中，GD就以市值高達2億台幣的戒指震驚網友們，這次在MV《TOO BAD》中，GD再度以成套的珠寶搭配睡袍，加上搶眼的Jacob & Co 9.31克拉紅碧璽戒指，讓大家見識到他的珠寶品味和雄厚財力。

▲GD在MV中大展珠寶品味。（圖／Youtube／OfficialGDRAGON）

GD《TOO BAD》MV時尚2：領帶造型

近期不管是韓流明星私服到時尚大秀舞台，都能看到「領帶穿搭」的蹤影，利用不同材質與花紋的造型領帶為穿搭增添層次感。仔細觀察GD在MV《TOO BAD》中的造型，就會發現他選用的是紅色絲巾，和常規的領帶相比，絲巾在身體擺動的過程中會顯得更加輕盈，也能營造出一種隨性的穿搭風格。

▲GD愛用絲巾搭配，MV中以紅色絲巾取代常規的領帶。（圖／Youtube／OfficialGDRAGON、IG@min.nicha）

GD《TOO BAD》MV時尚3：混搭裙褲

誰說裙子跟褲子不能共存？過去在千禧年代，裙褲混搭可是各個時尚男女必備的穿搭，現今這股風潮又再度席捲時尚界。GD在《TOO BAD》MV中以百褶中長裙搭配同色系直筒西裝褲，展現獨特的裙褲混搭造型，不僅毫無違和感，還將層次感發揮得淋漓盡致，不愧是KPOP界的時尚教主！

▲裙褲混搭再度席捲時尚界。（圖／Youtube／OfficialGDRAGON、IG@fallontonightbts）

GD《TOO BAD》MV時尚4：Timberland黃靴

Timberland的經典黃靴在這Y2K浪潮中強勢回歸！無論是Pharrell Williams（菲董） 攜手Louis Vuitton推出的聯名系列，還是韓國人氣女團NewJeans私服著用，都證明這雙黃靴已經重新站上時尚舞台。這次更被GD選中，作為MV中的搭配單品之一，還沒有擁有一雙的朋友們請加快腳步入手吧！

▲Timberland黃靴在Y2K浪潮中強勢回歸。（圖／Youtube／OfficialGDRAGON、IG@newjeans_official）

MV彩蛋：造型神似《航海王》

GD在新曲《TOO BAD》MV中，一頭紅髮、白色短袖襯衫、九分牛仔褲，以及存在感極高的「草帽」，而aespa Karina則長髮披肩，以白色上衣搭配紅色短裙出鏡，兩人同框的畫面也引發了粉絲的聯想，認為GD和Karina的造型宛如日本人氣動漫《航海王》中的角色：「第一眼看到聯想紅髮傑克，Karina像女帝」、「這是另外一種夢幻聯動嗎」、「我想到的是魯夫跟羅賓誒」。

▲GD與Karina的造型神似《航海王》。（圖／Youtube／OfficialGDRAGON、kjyfolder@X）

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