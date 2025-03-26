章若楠保養技巧全公開！自製美白飲、天使光澤長髮靠「梳頭＋髮膜」

文／美人圈

《難哄》章若楠不愧是被封為整型範本的「絕美初戀顏」！每出場一次，就讓人不得不讚嘆章若楠的狀態極佳，不只肌膚吹彈可破、瀑布般的長髮也都有柔順天使光澤，章若楠過去就在自己的小紅書上不藏私公開保養方法，肌膚與頭髮照顧通通有，一起來看！

《難哄》章若楠保養技巧1.保養精簡，不造成肌膚負擔

章若楠曾分享，演員工作有時需要熬夜，但又最擔心膚況不連戲，因此，日常除了減少化妝，在保養方面也會避免過度保養而造成肌膚負擔，屬於敏感乾肌的她，在清潔之後，就會直接全臉上一層精華液，若肌膚特別乾、有泛紅、有痘痘想淡化等會再局部用對應效果的精華液加強塗抹第二次，最後上一層乳霜作鎖水。另一方面，這樣的精簡保養，還很友善後續上妝，不會因過度厚重導致脫妝。

▲章若楠被封為整型範本的絕美初戀顏。（圖／章若楠微博，下同）

《難哄》章若楠保養技巧2.敷面膜要「躺著」，不浪費精華液

一熬夜，不管隔天妝怎麼畫，就是會很明顯！此時，章若楠在熬夜當晚的睡前保養，會加入面膜，並強調要「躺著」敷，才能讓面膜特性發揮到最好、效果更好，章若楠還提醒，面膜取下後別急著丟，將面膜袋裡剩餘的精華通通倒到面膜紙上，接著敷到脖子上，這時候再將臉部的後續保養完成，原地救活熬夜狀態！

《難哄》章若楠保養技巧3.每日必梳頭，天使光澤靠「髮膜＋髮油」

擁有一頭豐厚、波浪長髮的章若楠，對頭髮保養也很有想法！章若楠分享，每天必做的就是用「氣墊梳子」梳頭，讓頭皮循環變好、髮根立體、髮絲健康，並在睡前與洗頭前將頭髮梳開、減少打結斷裂，此外，章若楠會定期用髮膜作保養，不過使用時，挖出適量髮膜後，再加一～兩滴髮油，揉一揉再塗上髮絲，髮絲會更加柔亮絲滑！

《難哄》章若楠保養技巧4.重視養身，減少水腫

身為易水腫體質的章若楠，費了許多心思在消水腫！除了內調靠中醫針灸、吃健康食物、養胃之外，甚至晚上八點後就盡量不喝水，並在冰箱常備冰鎮美容儀器，起床若眼周有水腫，就會拿來按一按，此外，一起床就會先喝溫熱水與黑咖啡消水腫，章若楠還貼心分享：「不能喝黑咖啡的人，可以換成玉米鬚茶！」

《難哄》章若楠保養技巧5.美白靠「自製飲品」

除了黑咖啡、玉米鬚茶用來幫助代謝、消水腫，章若楠的自製飲品菜單還有兩款！一為「蘋果冬瓜生薑水」，更多是用來養胃、暖身，也有消水腫的作用，第二個則為「檸檬百香果」，這可養出章若楠的淨白透亮初戀美肌，章若楠分享，找個容器，將百香果與檸檬切片，接著一層檸檬、一層百香果這樣層層堆疊，最後撒上砂糖，冰進冰箱放一個禮拜，後面只要想喝，就能直接兌水，健康又美白！

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