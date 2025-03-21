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營養師教你正確挑優格　吃錯反而會讓體重上升

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▲▼營養師教你正確挑優格不發胖。（圖／Unsplash）

▲挑選無糖低脂優格，以不添加果醬為準則。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

常聽說優格有益健康，甚至可以幫助減重，但為什麼有些人吃優格卻越吃越胖呢？營養師高敏敏表示，如果不懂得選擇和掌握攝取的量，反而容易對體重造成負擔，一起來了解常見優格種類，如何正確挑，讓營養師告訴你。

#普通優格

通常是由牛奶和發酵菌種，像是保加利亞桿菌和嗜熱鏈球菌製作而成，而市面上大多數的優格會添加糖、香料或果醬來增添風味，所以它們的熱量往往很高，這也是為什麼許多人在減肥時，吃了優格反而會覺得體重不降，因為不知不覺攝取了過多的糖分。

#優酪乳

與優格相比，優酪乳是加入了更多水分的發酵乳，口感比較稀，常見的還會加入水果味道來吸引消費者，許多市售的優酪乳會加糖或者果糖漿來增加口感，這樣的飲品也不適合想要減肥的人，同樣也會大大增加熱量攝取。

#希臘優格

希臘優格經過過濾處理，去除了部分水分，使它變得更加濃稠，並且蛋白質含量相對較高、糖分也比較低，對於想要維持身形或減重的人來說，是更好的選擇。

▲▼營養師教你正確挑優格不發胖。（圖／Unsplash）

▲添加新鮮水果幫助口感。

營養師高敏敏最後也提醒，上述提到的優格和優酪乳，脂肪含量和糖分都不低，吃多了也容易導致熱量過剩，反而讓體重上升，選擇的關鍵在於無糖、低脂並且適量食用。

關鍵字：

健康, 飲食, 營養, 優格, 減重

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