大不出來好痛苦！營養師點名：6大「便秘地雷」請避開

▲紅肉低纖維且含高飽和脂肪酸，容易放慢腸胃蠕動速度。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

你知道嗎？營養師程涵宇分享，每周排便少於3次就是便秘警訊，隨著年紀增長、久坐時間增長，便祕機率更是增高，這時候吃進去的食物尤其重要，營養師提醒6種食物可能是便秘元兇，一起來了解。

#酒精

喝了酒就想跑廁所，營養師程涵宇解釋，因為酒精抑制抗利尿激素 ，導致脫水。當腸道水分不足時，腸內容物變乾變硬，讓排便更困難。若真的要喝酒，營養師建議額外補充300-500ml 的水，幫助維持腸道水分平衡。

#麩質

麩質對特定人群有引發便祕的可能，對乳糜瀉或非乳糜瀉性麩質患者來說，麩質可能誘發腸道發炎，常見高麩質食物像是麵包、蛋糕、餅乾、披薩、啤酒，易影響腸道蠕動，導致便秘或腹瀉

#紅肉

紅肉本身雖然不會直接導致便秘，但因為紅肉本身低纖維、高飽和脂肪，消化時間較長，當過量高動物性蛋白可能會減少腸道益生菌，影響排便規律，飽和脂肪過多還會影響腸道蠕動，可能與便秘風險增加有關，若又同時缺乏膳食纖維，就會影響腸道蠕動。

#油炸食物

高脂肪、低纖維的食物如鹹酥雞、炸雞會影響胃腸激素的分泌，延遲胃排空，減緩腸道蠕動，可能導致消化不適或便秘。此外，吃炸物又少喝水，可能讓糞便變乾變硬，影響排便順暢度。

#精製澱粉

精製澱粉的纖維量比全穀類少 5-6 倍，這絕對是會影響腸道蠕動狀況和糞便體積。

#加工食品

泡麵、零食、香腸、罐頭食品...等，這類食物通常高鈉、高脂、低纖維會影響腸道水分吸收，可能會讓便秘更嚴重。