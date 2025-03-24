包開箱／TWICE Sana示範Prada幾何包Etude！大開口、旋轉鎖扣超優雅

記者鮑璿安／綜合報導

轉眼間2025春夏時節到來，新一波話題包款也正鋪天蓋地而來，由創意總監雙人組合Miuccia Prada與Raf Simons攜手打造的Prada 2025春夏女裝系列，持續以未來主義為核心，呈現了一款Prada Etude包款，幾何美學和標誌性的鎖扣傳遞奢華理念，連TWICE日籍成員SANA（湊崎紗夏）也上手演繹創造話題。

▲由創意總監雙人組合Miuccia Prada與Raf Simons攜手打造的Prada 2025春夏女裝系列，持續以未來主義為核心，呈現了一款Prada Etude包款。（圖／品牌官網）



Prada 2025春夏女裝系列以「Infinite Present」為主題，強調由於演算法影響，我們單方面被接受指令的狀態，而唯有透過人們的介入、創造與選擇，才能實現意料之外的事物，在此向個人致敬，每個造型都是當下的獨特反映。藉此形塑科技感和日常面貌交融的時裝，運用看似衝突感的搭配組合，點燃大家對於時尚的渴望，秀上模特兒佩戴誇張面具、護目鏡，無不讓人聯想到超級英雄的場景。

而當中的Prada Etude包款在秀上就已經備受矚目，以未來主義和復古風格為核心，包身廓形也是一大看點，運用幾何建築美學構成梯形與三角形的鮮明結合，與品牌一貫符碼相互映襯，並配以源自 Prada 經典設計的旋轉鎖扣，兩側的搭扣可自然垂下或是固定在前方，皆有不同的格調。上方的搭扣也進一步形塑成細長腰帶模樣，藉此呼應在秀上多次出現的皮帶元素，無不散發優雅率性態度。Prada Etude也帶來了鮮明色調以及中號、大號尺寸提供使用者挑選，作為大容量腋下包話題新款，來勢洶洶洗版社群媒體。

TWICE日籍成員SANA（湊崎紗夏）日前來到新加坡出席Prada ION Orchard專門店，她以披肩長髮上綁著蝴蝶結裝飾，超美顏值引起討論，換上一身正式又典雅的造型，以2025春夏系列絲質上衣與半裙，腰間點綴上扣環皮帶元素，在優雅中傳遞俐落氣息，拎上廓形鮮明的全新Etude皮革手袋，加持出女神氣場。

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時隔25年歲月， FENDI Mamma Baguette 包款以嶄新、極度柔軟又洋溢當代風情的風格重新演繹 ，在 2025 春夏系列秀場以得意之姿回到世人眼前。 Mamma Baguette 包款誕生於 1990 年代末期，是為了向 FENDI 品牌創辦人暨女掌門人 Adele Casagrande Fendi 致敬，同時也是 Baguette 包款之母，是 Silvia Venturini Fendi 於 1997 年設計之經典包款的加大版本。





▲FENDI Mamma Baguette 包款以嶄新、極度柔軟又洋溢當代風情的風格重新演繹 ，在 2025 春夏系列秀場以得意之姿回到世人眼前。（圖／品牌提供）

Mamma Baguette 採用口蓋包的翻蓋設計，打造出更加修長寬大的空間提供置物，並以 FF LOGO 造型的包扣成為點睛之筆，如奶油一般奢華柔軟的納帕皮革搭配抽繩封口呼應女性柔美特質。同時也一口氣帶來多種配色，鴿灰色、黑色、白色，以及淡粉色、鼠尾草綠和抹茶綠等，清新渲染穿搭；或是入手季節限定花朵圖案刺繡、黑色蟒蛇皮款式，體現品牌奢華工藝美學。