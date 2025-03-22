南港Lalaport首個周六人潮曝！哈利波特發整理券4點後入場　LOPIA保冷袋狂賣千個

▲南港Lalaport開幕後迎來首個周六。（圖 / 記者呂佳賢攝，以下同）

記者林明瑋／台北報導

南港Lalaport在3月20日開幕，首二日每天約有4萬人進館，今（3/22）迎來首個周六，開始營業時實際走訪，人潮較前兩日多，多集中在幾個熱門櫃點，整體未爆量，周邊交通、停車場也都順暢。上午約11點，哈利波特專賣店現場發放的整理券為下午4點後入場，B1美食街的林聰明砂鍋魚頭想吃得等1.5至2小時，人龍依然超長，日本超市LOPIA的保冷袋限時特價100元也引發搶購，工作人員表示：「昨天賣掉1000個。」

▲上午11點開始營業，開門時的人潮進入館內後，便可輕鬆進場。



▲LOPIA保冷袋原價300元、特價100元至3月23日。

空間寬敞是南港Lalaport的一大優勢，接近中午人潮集中在B1美食街，座無虛席，鰻鰻Express、茶嶋咖哩等都需排隊等待，林聰明砂鍋魚頭尖峰時間需1.5至2小時才能吃到，較好的方式可以上午11時開店直衝排在前面，或是下午離峰時間前往，就能縮減等候時間。其實南港Lalaport除了B1，5樓也有美食街，人潮相對少，不過韓美膳、大阪王將、金子半之助等店午餐時間仍排了不少人，漢堡排名店「肉的長谷川」人氣最旺，午間幾乎都有50人排隊等點餐。

▲南港Lalaport B1美食街中午盛況。



▲南港Lalaport 5樓美食街人潮相對較少。（圖 / 記者林明瑋攝）

今天上午LOPIA的排隊人龍和前兩天相似，除了店內的特價美食，原價300元、首3日特價100元的大型保冷袋也是目標，購買人數眾多，工作人員透露，昨天賣了1000個爆量，今天準備600個。哈利波特專賣店若沒有事先上網預約，現場仍有機會，上午11點多發放的是下午4點後的整理券，意即早上先拿到券，時間到了再前往入場即可，不過整理券隨時可能發完，想進場還是要早一點前往。

由於搭捷運前往南港Lalaport相當便利，減少了車潮，讓周末交通與平日無異，雖然開門時大排長龍，但近5萬坪的賣場空間足夠消化，進門後大家各有目標的店舖，分散後不致擁擠。

▲南港Lalaport周邊交通順暢。（圖 / 記者林明瑋攝）