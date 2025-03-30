「開架防曬」4款評比入手推薦！雪肌精聯名航海王、1028防曬同時養膚

▲2025必入手的防曬推薦。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

想要曬不黑、曬不老，做好防曬真的是關鍵！今年的開架防曬市場競爭超激烈，曼秀雷敦、高絲、1028、雪肌精等品牌都祭出超強防禦系數的新品，還有保養等級的防曬升級，讓你擦上防曬的同時也能養膚不乾澀！這篇就幫大家整理2025必入手的防曬推薦，讓你輕鬆挑到命定款。

雪肌精Ｘ航海王聯名防曬：高顏值＋高防禦一次擁有！

●適合喜歡動漫聯名＋想要保養等級防曬的人！

雪肌精今年直接聯名《航海王》，推出限定包裝的輕水感UV防曬凝膠＆UV防曬乳＆UV全效防禦乳，瓶身上有魯夫、索隆、喬巴，直接讓動漫迷失心瘋！當然不只是外型吸引人，這系列防曬的保養力也超驚人，主打「薏仁美白＋超水感服貼」，塗起來很輕盈、完全不厚重，而且還能當妝前乳使用喔。

▲雪肌精輕水感UV防曬凝膠（航海王魯夫限定版）90g／650元、雪肌精輕水感UV防曬乳（航海王索隆限定版）60g／750元、漾活低敏UV全效防禦乳（航海王喬巴限定版）50ml／620元。（圖／品牌提供）

曼秀雷敦水潤肌超保濕水感防曬：保養系防曬再進化！

●適合想要超輕透水感、保濕掛的寶貝們！

長年霸榜日本No.1防曬的曼秀雷敦水潤肌系列，今年直接迎來全新升級！這次主打極水潤 + 超防曬，添加三重玻尿酸，不只是防曬，更像擦保養品一樣輕盈服貼，完全不怕乾燥或緊繃感；SPF50+/PA++++的超強防護力，加上日本獨創光耐久微膠囊技術，可以讓防曬效果更穩定、不易被紫外線分解，長時間待在戶外也能保持高效防護！

▲曼秀雷敦水潤肌超保濕水感防曬凝露SPF50+/PA++++ 110g／379元、曼秀雷敦水潤肌超保濕水感防曬精華SPF50+/PA++++ 80g／379元。（圖／品牌提供）

1028超能曬維他命C水感防曬乳：抗氧化＋持久防禦！

●適合需要防曬＋美白保養的上班族、學生黨！

1028這次的超能曬維他命C水感防曬乳真的讓人驚艷！不只是高效防曬，它還加入維他命C、維他命B3、植物角鯊烷，直接幫你做好抗氧化，讓肌膚不只不曬黑，還能維持水感透亮！質地輕盈好推，不泛白不黏膩，長時間帶妝也不會讓底妝暗沉，真的很可以。

▲1028超能曬維他命C水感防曬乳SPF50+/PA++++ 50ml／350元。（圖／品牌提供）

高絲美顏定格UV防護罩：超防水抗汗，戶外必備！

●適合戶外運動、去海邊玩水、長時間曬太陽的人！

想找超耐操、流汗也不掉的防曬？高絲這款美顏定格UV防護罩可以直接對抗高溫、高濕度，標榜防水、防汗、防油、不卡粉，就算運動、大量流汗都不怕脫落！SPF50+/PA++++滿分防護，還能穩定持久底妝，妝前使用完全不影響粉底服貼度，整體妝效也更乾淨清爽。

▲高絲美顏定格UV防護罩40ml／360元． （圖／品牌提供）

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