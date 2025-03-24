打開大谷翔平衣櫥！「親選BOSS男裝清單曝光」穿SO刺繡棒球外套帥翻

記者鮑璿安／綜合報導

美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯道奇隊的明星球員大谷翔平，身兼BOSS品牌大使身分，終於首次推出他個人精選的 BOSS 男裝系列「BOSS SELECTED BY SHOHEI OHTANI 」，當中的棒球外套單品更驚喜點綴上大谷翔平姓名縮寫 SO 字樣徽章，他本人也親自演繹展現帥氣態度。





▲大谷翔平身兼BOSS品牌大使身分，終於首次推出他個人精選的 BOSS 男裝系列「BOSS SELECTED BY SHOHEI OHTANI 」 。（圖／品牌提供）







▲BOSS Selected by Shohei Ohtani 橄欖綠色尼龍後背包，NT$13400。（圖／品牌提供）





▲BOSS x Shohei Ohtani 棒球外套，日本獨家限定款 。（圖／品牌提供）

「我很榮幸能與 BOSS 攜手合作參與他們即將推出的春夏系列。我們精選了一些單品，像是這款訂製棒球外套，它們完美結合了我對棒球的熱情與個人風格。」大谷翔平說道。系列融合了機能性與時髦感覺，彷佛是大谷翔平的個人衣櫥單品，涵蓋了從日常穿搭到棒球場外各種場合的服飾，包括橄欖綠色高性能單品、多款柔軟的中性色調針織基本款、休閒立領襯衫以及外套。配件部分則有紳士風格的尼龍後背包與斜背小包，以及一款編織小牛皮革休閒鞋。

此外，還包括兩款日本獨家限定單品，分別是一款喀什米爾混紡拼接麂皮棒球外套，以米白色與淺卡其色調呈現，並點綴 BOSS 標誌、棒球圖案以及大谷翔平姓名縮寫 SO 字樣徽章，十分有辨識度；另一款則是與棒球外套搭配的休閒剪裁長褲。BOSS SELECTED BY SHOHEI OHTANI 系列即日起於全台 BOSS 專門店以及 boss.com 正式上市，特定商品僅於 BOSS 台北 101 專門店和高雄漢神本館專門店限定販售。

日前，New Balance再次攜手全球品牌大使大谷翔平打造全新限量「Ohtani Signature Collection」，系列涵蓋鞋款與服飾，加入了全台首次發行的簽名棒球釘鞋「Ohtani 1」，以及大谷翔平系列首款童裝新登場。其中聯名鞋相當受到矚目，打造兼具符合投手投球，以及打者跑壘需求的專屬 Ohtani 1 釘鞋， 鞋款採用一體成型的CPU鞋面，提供穩定性與舒適感，搭配 FuelCell 科技中底，今年同步推出 Ohtani 1 訓練鞋款新色，展現大谷翔平的全力以赴的態度及精神。童裝則是首次亮相，以經典跑姿大谷翔平Logo為主要圖案，非常適合全家穿著。







▲ Ohtani 1 釘鞋 。（圖／品牌提供）