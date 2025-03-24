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蕭敬騰與Summer婚後首合體放閃　站台妻愛牌甜喊「我負責消費」

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記者鮑璿安／台北報導

蕭敬騰與經紀人Summer 在去年（2024）舉辦婚禮，兩人今24日首度在活動上公開合體，為出席BRUNELLO CUCINELLI「ECHOES OF A JOURNEY 巡遊造響」期間限定快閃店，蕭敬騰緊牽Summer的手，一現身就幫Summer自我介紹並甜蜜喊話「她是我老婆」，過程中也不斷放閃要幫她拿麥克風，一舉一動相當寵妻。

▲▼蕭敬騰、Summer夫妻出席BRUNELLO CUCINELLI「ECHOES OF A JOURNEY 巡遊造響」期間限定快閃店。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼蕭敬騰、Summer夫妻出席BRUNELLO CUCINELLI「ECHOES OF A JOURNEY 巡遊造響」期間限定快閃店。（圖／記者周宸亘攝）

▲（右）蕭敬騰、Summer夫妻出席BRUNELLO CUCINELLI「ECHOES OF A JOURNEY 巡遊造響」期間限定快閃店。（圖／記者周宸亘攝）

蕭敬騰今身穿雙排釦西裝外套紳士亮相，他透露這次出席活動主要是因為老婆很喜歡這個品牌，蕭敬騰俏皮解釋：「其實之前定裝的時候，我有更想穿的造型，不過今天本來就是陪伴Summer 出來，所以目的是要搭配她的造型，她才是真的是消費者，我是消費而已。」蕭敬騰甜蜜呼應Summer的老錢風，而他第一次接觸的品牌單品就是老婆送的一條圍巾 ，由於自己睡覺時習慣打著圍巾，大讚材質非常舒服。

▲▼蕭敬騰、Summer夫妻出席BRUNELLO CUCINELLI「ECHOES OF A JOURNEY 巡遊造響」期間限定快閃店。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼蕭敬騰、Summer夫妻出席BRUNELLO CUCINELLI「ECHOES OF A JOURNEY 巡遊造響」期間限定快閃店。（圖／記者周宸亘攝）

▲蕭敬騰舉手投足都很寵妻。（圖／記者周宸亘攝）

Summer則表示自己穿著這個品牌真的很久了，因此這次來逛店也是看到什麼都想買，她很推薦手上的BC Duo 手提包單品，笑說：「私心很喜歡，女人永遠缺一個包包，好多size跟顏色都特別可愛！」而蕭敬騰在旁也不斷勸敗，讓她都放心買下去。

▲▼ BRUNELLO CUCINELLI。（圖／品牌提供）

▲BRUNELLO CUCINELLI「ECHOES OF A JOURNEY 巡遊造響」期間限定快閃店。（圖／品牌提供）▲▼ BRUNELLO CUCINELLI。（圖／品牌提供）

▲▼ BRUNELLO CUCINELLI。（圖／品牌提供）

▲BC Duo 包。（圖／品牌提供）

▲▼ BRUNELLO CUCINELLI。（圖／品牌提供）

▲復古旅行袋。（圖／品牌提供）

BRUNELLO CUCINELLI「ECHOES OF A JOURNEY 巡遊造響」期間限定快閃店自3月26日至4月20日在台北BELLAVITA寶麗廣場登場，簡單的巨型螺旋裝置體現品牌一貫的靜奢美學，店內陳設男女裝、鞋包配件與香水等，春夏男女裝以旅行為概念，主推的BC Duo 包設計主軸是輕盈優雅的弧線，交織出幾何造型，並融入4個尺寸以及多種色調，像是寧靜的鼠尾草綠、象牙白色，帶來一場愜意之旅。

同時，BOTTEGA VENETA 最新的2025春夏系列CIAO CIAO 體現了前任創意總監Matthieu Blazy的設計精華之處，並傳遞著義大利根源的奢華美學，運用 Intrecciato 編織工藝與金屬繩結元素，黃銅扭結使其看起來更加極簡耐看，命名上也擁有「你好」與「再見」的雙重寓意，伴隨大家走過愉悅時刻。

▲▼包款推薦 。（圖／品牌提供）

▲▼包款推薦 。（圖／品牌提供）

▲BOTTEGA VENETA 2025春夏系列CIAO CIAO 。（圖／品牌提供）

▲▼包款推薦 。（圖／品牌提供）

▲▼包款推薦 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

蕭敬騰, Summer, 快閃店, 夫妻, 時尚

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