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新光三越首季微幅成長1%　初夏購物節滿3千元送3千點

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▲新光三越初夏購物節4／2開跑。（圖／記者蔡惠如攝、業者提供）

▲新光三越初夏購物節4／2開跑。（圖／記者蔡惠如攝、業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

3月底進入百貨母親節首波檔期，新光三越主打化妝品、名品與服飾的「初夏購物節」也將在4／2開跑，推化妝品單筆消費滿3,000元送3000點、首7日名品消費滿萬元送5000點優惠，而今年首季1至3月，全台新光三越（扣除台中店）業績仍有1%小幅成長，反應民眾消費心態目前已走過氣爆陰霾。

新光三越初夏購物節從4／2起開跑，主打美妝、 香氛與服飾類別，化妝品單筆滿3,000元送3000點skm points（價值約300元），首7日名品單筆消費滿1萬元送5,000點，skm pay聯名卡首8日單筆刷８,000元加贈3,000點，指定八大銀行信用卡消費服飾類別滿5,000元加贈2000點。

因應母親節檔期主打的美妝，初夏購物節期間也與7間品牌包括蘭蔻、資生堂東京櫃、SK-II、MAKEUP FOREVER、克蘭詩、KIEHL’S祭出8款限定優惠組合，除可享有原本滿3,000元送3000點回饋，再加碼送最高2000點skm points。

新光三越表示，2025年第一季1至3月扣除台中店，全台業績較去年小幅成長1%，台北南西店因應商圈人潮看漲，在化妝品、女用雜貨與休閒品類業種都有3%至14%不等的成長，整體業績成長6%，而台南新天地也因改裝完成，優化店鋪吸引不少在地與觀光客，首季也有2%的成長。

▲新光三越初夏購物節4／2開跑。（圖／記者蔡惠如攝、業者提供）

遠東百貨「粉漾馨情~美麗購物節」從3／20起至4／17登場，打出化妝品最高直逼16%的回饋，化妝品內睡衣單筆消費滿3,000元送300元、滿1萬元加送200元。持遠百APP會員百貨服飾單筆4,000元送300元、當日累計每滿3萬元加送800元；保健器材單筆5,000元送500元；大家電單筆滿1萬元送1,000元。
 
此外，遠百信義A13、板橋大遠百、遠百桃園、遠百竹北、新竹大遠百、高雄大遠百分店，針對特定12間銀行信用卡，推國際精品當日單筆刷1萬元分6期，送800元抵用券；特定9間銀行信用卡全館當日消費刷滿5,000元，送100元抵用券、消費滿15,000元送300元抵用券，特定8間銀行信用卡數位3C、MUJI單筆刷1萬元並分6期，送500元抵用券。

關鍵字：

購物節, 化妝品, 優惠, 百貨, 消費

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