3大購物中心插旗台中！漢神洲際先到位　第一大天地、101連番上場

▲台中2025年起將有3間購物中心陸續到位，此圖為漢神洲際購物中心。（圖／漢神百貨提供）

記者蔡惠如／綜合報導

看準台中地區的高消費力，今（3／24）台北101宣佈將進軍台中市七期重劃區的「國泰置地 台中」，打造1.7萬坪的國際購物中心，將繼漢神的「台中洲際購物中心」與「D-ONE第一大天地」之後，第3座新登場的購物中心，預計將為台中地區帶來更多購物與娛樂新亮點。

台中漢神洲際購物中心 2025年開幕

由南霸天漢神百貨打造的「台中漢神洲際購物中心」，其面積比目前漢神巨蛋還要更大，預計是地上7層、地下4層的建築，除了有美食餐飲、娛樂與影城之外，物販當然也不能少，且積極規劃精品品牌進駐，且開幕後將陸續串連周邊棒球場、展覽場與美術館、圖書館成為更多元的生活區塊，預計2025年對外開幕。

▲第一大天地開幕後將是全台最大購物中心。（圖／第一大天地提供）

D-ONE第一大天地 2026年底開幕

位於台中高鐵烏日站旁的「D-ONE第一大天地」購物中心，樓地板面積約18萬5400坪，等同3座南港LaLaport，預計開幕後將會是全台最大購物中心，為營造建築的氣勢，規劃有長500公尺、寬15公尺、挑高12公尺的精品大道，號召名品進駐，每層也有廣達5000坪的室內景觀跟休憩空間，以及露天美食街等，當然影城等娛樂也是不可少。

而周邊也結合高鐵站、飯店、多功能會展中心、劇場與金融大樓等辦公場域，且在購物中心入口處打造「沉浸式體驗下沈廣場」，讓民眾能有更多元的逛街體驗，目前在整地動工中，預計2026年底對外開幕。

台北101「國泰置地 台中」 2029年開幕

台灣地標台北101與國泰人壽合作，進駐「國泰置地 台中」開設購物中心，全棟建築樓地板面積約4.7萬坪，商場面積約1.7萬坪，約比目前台北101購物中心略小一點，B1至7樓為賣場，距離新光三越台中中港店與台中大遠百僅2公里，主打高端客層，台北101表示，會打造一個和其他百貨公司有差異品牌與廠商的賣場，跟台北賣場相比會更潮流化，風格也會更年輕有趣，預計在2029年開幕。