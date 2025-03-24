補鈣會結石？營養師點名「4種人」才是高風險族群

▲像是濃湯等高鈉飲食應盡量避免。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

現代人生活忙碌、外食機會多，常喝手搖飲，當水分攝取不足、尿液濃度過高，腎結石機率升高，營養高敏敏分享，不少人為了預防結石，會刻意少喝牛奶，擔心補鈣會讓風險更高，其實是錯誤觀念，她點名以下4種人才是高風險族群要注意！

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師，以下同）

#水分攝取不足者

當身體缺乏足夠的水分時，尿液濃度會增加，導致礦物質（如鈣、草酸、尿酸）更容易結晶並形成結石。

#飲食不均衡者

飲食不均勻是導致腎結石的重要因素，特別是高草酸、高蛋白和高鈉飲食都可能增加結石的風險，無論是某些營養素攝取過多或過少，都可能干擾身體的礦物質代謝，進而促成腎結石的形成。

#肥胖與代謝異常者

肥胖與代謝症候群會影響腎臟功能，導致尿液酸鹼值失衡，增加結石風險，且高尿酸血症常見於肥胖者，尿液中的尿酸過高，也容易導致尿酸結石。

#家族史與遺傳史

若家族中有腎結石病史，個人罹患腎結石的機率會增加，或是身體有其他疾病，都有可能引發腎結石。

那麼飲食該如何選擇才正確？營養師也幫你列出食物草酸含量表，腎結石體質更需要注意。

食物草酸含量表

綠燈區｜草酸含量小於2毫克/每100克食物

全穀雜糧類：白飯、白麵條、通心麵、義大利麵、菱角

蔬菜類：白花菜、包心菜、洋蔥、洋菇、芽甘藍

水果類：蘋果、木瓜、荔枝、櫻桃、香蕉、李子、桃子、瓜類、✔️綠葡萄、百香果、芒果

豆魚肉蛋類：海鮮類、蛋、乳酪、魚貝類、牛羊豬肉、家禽

油脂及堅果種子類：酪梨、各種植物油

飲品：白開水、去皮檸檬水、紅/白酒

調味料：糖、醋、肉桂、羅勒、白胡椒

黃燈區｜草酸含量小於2-10毫克/每100克食物

全穀雜糧類：玉米、糙米、麥片、玉米片

蔬菜類：蘆筍、蘑菇、萵苣、番茄、紅/白蘿蔔、綠花椰、白/黃甜玉米、罐頭綠碗豆

水果類：黑棗、橘子、鳳梨、蘋果、水蜜桃、紫/乾梅

豆魚肉蛋類：沙丁魚

油脂及堅果種子類：亞麻籽、葵花籽

飲品：咖啡

調味料：薑、麥芽

紅燈區｜草酸含量大於10毫克/每100克食物

全穀雜糧類：蕎麥、芋頭、南瓜、米糠、玉米粉、小麥胚芽、馬鈴薯、全麥麵粉

蔬菜類：芹菜、西洋芹、菠菜、韭菜、秋葵、茄子、青椒、莧菜、芥菜、蕃薯

水果類：黑莓、藍莓、草莓、覆盆子、無籽紅葡萄乾、紫色葡萄、醋栗、檸檬/萊姆/柳橙皮

豆魚肉蛋類：豆漿、豆腐

油脂及堅果種子類：花生(醬)、杏仁、腰果、胡桃、開心果、榛果、巧克力

飲品：生啤酒、茶、可樂

調味料：黑胡椒、辣椒、醬油



