南港LaLaport飄異味網喊：「易過敏千萬別去！」　三井回應了

▲南港LaLaport。（圖／記者林明瑋攝）

記者蔡惠如／綜合報導

三井不動產在台北市區首間大型商業購物設施「南港LaLaport」上周四正式開幕，迎來首個周末人潮人氣頗旺，但周邊交通還算順暢，讓許多擔心塞車的民眾鬆了一口氣，但因為才剛開幕加上還有許多品牌還沒到位，網友也在網路上反應「整棟都裝潢味，眼睛跟喉嚨直接原地爆炸」，並呼籲容易過敏的人先別去，引發許多討論，對此三井也正式回應了。

▲南港Lalaport開幕第三天進入首個周末，人潮依舊很旺。（圖／記者呂佳賢攝）

南港LaLaport 3／20正式對外開幕，開幕當天開門前有破千人在外面廣場等待，一開幕就門庭若市，美食街在5分鐘內就爆滿，而LOPIA超市、林聰明等熱門櫃位，在周末還要等上1小時才能買得到，由於營業面積將近5萬坪，加上寬廣走道、大面積美食街的設計，消費者走在其中不覺擁擠，頗受好評。

但也有部分消費者反應，雖然已經開幕但還是有櫃位沒開，很多地方都還在施工，進去10分鐘就受不了馬上離開，整棟都是裝潢味。引發網友留言分享「進去半小時就受不了出來了，佩服有人還可以在那邊吃飯 」、「我進去馬上覺得自己的氣管縮起來了！馬上轉頭往外衝」、「過敏體質真的先不要！！昨天進去不到幾分鐘，直接快昏去」。

對此三井也表示，目前設施內尚有部分專櫃進行內裝工程，但所有作業皆依施工規範進行，對於空氣品質亦符合環保局監測數值，目前為止並無超標情況發生。對於每個人對氣味的接受度與敏感度不同，設施將會持續監測與留意。