8款原生感棕色染髮推薦！寶貝棕顯白襯膚　木質茶棕高級感不怕布丁頭

文／美人圈

2025髮色「棕色」仍是主流！染髮後最怕突兀發黃、或是讓膚色顯黑，髮型師建議，亞洲膚色要染出自然的原生感，首選帶些暖調的「棕色系髮色」，不僅後面褪色也好看，而且相當修飾膚色更顯白！這次帶來幾款原生感棕色染髮推薦，包含近期大紅的榛果摩卡棕、栗子暖棕，巧克力棕、斑比棕、蜜桃棕更是不退流行的髮色範本，快一起往下看。

原生感棕色染髮推薦1：寶貝棕

這款寶貝棕（Baby Brown）討論度極高，在一般棕色調的基礎下加了一點米色調，有種外國小孩的髮色感，顯得更像是原生髮色般自然，寶貝棕髮色也有種自然的柔霧感，相當顯白襯膚。髮色自然的光線下，會有種米灰棕色調的感覺，顯得相當有質感，是一款高級感的棕髮色，也可以再加入髮圈染、挑染等，讓髮色有更多層次變化感。

▲寶貝棕討論度極高。（圖／IG@_kanon_hair）

原生感棕色染髮推薦2：榛果摩卡棕

想要款既顯白又可以提氣色的髮色？相當推薦這款榛果摩卡棕！在摩卡棕色的基調中調入些茶棕色，是一款中性調的咖啡色系，不僅不挑膚色、染後也能增加輕盈感，讓髮色帶有溫柔氛圍感。這款榛果摩卡慕斯除了襯托膚色更加通透，同時褪色後也不會有黃感，會有種灰棕色調，屬於越褪色、依舊好看的髮色！

▲榛果摩卡棕褪色依舊是好看的髮色。（圖／IG@_kanon_hair）

原生感棕色染髮推薦3：栗子暖棕

這款栗子暖棕更強調暖棕色調，與亞洲膚色來說可以說是天作之合，整個人呈現那種暖洋洋的氛圍感，顯白效果不說，還能讓膚質呈現通透感，髮質看起來也更柔軟、更有質感，更重要的是褪色後也不會有黃感，是染後、褪色後都好看的髮色。

▲栗子暖棕與亞洲膚色可以說是天作之合。（圖／IG@_kanon_hair）

原生感棕色染髮推薦4：巧克力棕

想要低調一些的咖啡色染髮髮色，這款巧克力棕就很適合你！整體髮色明度更低，以不挑人的巧克力棕為基底，加入些柔霧感摩卡色調，也可以增加頭髮的明亮度，看上去更加輕盈，很像自帶濾鏡效果，多了甜美柔和的氣息。另外也推薦局部著重挑染，不僅低調沉穩、適合日常，也很有變化度。

▲巧克力棕自帶濾鏡效果。（圖／IG@ran__okuda）

原生感棕色染髮推薦5：霧灰褐

霧灰褐在韓國髮廊人氣相當高，褐色的基礎下添加些許霧感的灰色調，同時也降低棕色的飽和度，這種中性色調可以平衡灰髮色帶來的蠟黃感，染完不僅不會顯膚色暗沉、還能將膚色襯托的更透亮，髮色也相當有質感。

▲霧灰褐在韓國髮廊人氣相當高。（圖／IG@_only.0）

原生感棕色染髮推薦6：斑比棕

這款斑比棕也是款爆款髮色，因為顏色與小鹿斑比身上的顏色相似，因此有這個可愛的名字。斑比棕是一款暖調的棕色系，不僅顯白、還同時提氣色，如果是素顏容易蒼白、沒有血氣感的人會相當適合，整個人會有種白裡透紅、氣血充足的美人感，任何膚色都能輕鬆駕馭。

▲斑比棕也是爆款髮色。（圖／IG@__erimmm）

原生感棕色染髮推薦7：木質茶棕

不想太頻繁補染、又討厭布丁頭的話，這款深茶棕相當推薦！深茶棕是一款比較深邃的茶棕色調，但也比一般黑髮更加柔和輕盈，而且在不同光源下會透出淡淡的木質感，顯白又高級，就算長出原生髮色、也可以銜接得相當自然，不用擔心布丁頭長出來與髮色差距太大。

▲木質茶棕顯白又高級。（圖／IG@__erimmm）

原生感棕色染髮推薦8：蜜桃棕

在沉穩的茶棕色中加入了蜜桃般的光澤，在不同光線會有不一樣的色調，室內光線下會偏茶棕色，但在陽光下髮色會變的更淺、且帶點柔和的蜜桃色，不僅顯白，更重要的是還提氣色，如果本身素顏容易蒼白、或是容易暗沉蠟黃的話，超級推薦這款髮色！

▲蜜桃棕不僅顯白，更重要的是還提氣色。（圖／IG@__erimmm）

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