章若楠《難哄》同款燙髮推薦！蓬鬆又顯髮量、修飾臉型效果高

文／美人圈

《難哄》開播以來話題超高！章若楠「初戀系捲髮」爆紅，一頭瀑布般的長捲髮層次較高，看起來髮量蓬鬆豐盈、卻不厚重，而且重點是極度修飾臉型、同時又有減齡效果，喜歡同款蓬鬆感、自然捲度的話，這次整理幾款熱度超高的同款燙髮，快一起往下看！

《難哄》章若楠「初戀系捲髮」太美！蓬鬆又顯髮量

白敬亭、章若楠主演的甜寵陸劇《難哄》開播以來話題超高！尤其是女主角章若楠因為清純的「初戀系長相」爆紅，被網友大讚「天選溫以凡」，一頭瀑布般的長捲髮更是清純又甜美，這種蓬鬆、要捲不捲的捲度不僅可以很好的增加頭髮豐盈感，也可以在視覺上起到修飾臉型的效果！

▲章若楠被網友大讚「天選溫以凡」。（圖／微博@影視劇難哄）

章若楠的捲髮整體髮型層次較高，看起來髮量蓬鬆豐盈、卻不厚重，而且可以很好的增加下庭比例，讓臉型更加減齡顯嫩！下面一起看看章若楠在《難哄》劇中同款蓬鬆感燙髮。

▲章若楠的捲髮整體髮型層次較高。（圖／微博@章若楠）

《難哄》章若楠同款燙髮推薦：人魚捲

韓系人魚捲是2025年燙髮趨勢之一，整體層次較高，由髮根開始做出蓬鬆的捲度，輕盈不規則的捲度添加了慵懶氛圍感，而且也可以很好的讓髮量看起來更加豐盈，減齡感十足！尤其瀏海的長度可稍稍偏長，更增添甜美氣息並極度修飾臉型，不管是搭配八字瀏海、娃娃瀏海等都非常推薦，延續捲度線條的同時還可以弱化臉型稜角感。

▲韓系人魚捲是2025年燙髮趨勢之一。（圖／IG@loab_tttae0）

《難哄》章若楠同款燙髮推薦：層次感水波紋

《難哄》章若楠在劇中的瀑布捲髮髮量爆棚之外，多了些層次剪也是輕盈關鍵！於髮尾往上剪出層次，再搭配立體的水波紋捲度，既甜美又減齡，這款水波紋捲搭配空氣瀏海、中分瀏海等都相當推薦，顯得捲度慵懶又蓬鬆，而且對於圓臉也有很好的修飾效果呢！

▲水波紋捲搭配空氣瀏海、中分瀏海都相當推薦。（圖／IG@da_s.m__）

《難哄》章若楠同款燙髮推薦：泰迪熊捲

Q彈蓬鬆的水平捲度，是泰迪熊捲的重要特色！從髮根開始就開始帶有明顯的中捲度，就像是毛絨絨的泰迪熊一樣討喜，視覺髮量有感增加且具有明顯的蓬鬆感，比起整齊的髮尾，更推薦在髮尾減一些層次，讓整體看起來更平衡、不厚重，對臉型的修飾度也會更高，而這款的Q彈中捲度，特別減齡顯嫩，少女感滿滿！

▲泰迪熊捲特別減齡顯嫩。（圖／IG@jooyeonking）

《難哄》章若楠同款燙髮推薦：輪廓燙

對比《難哄》章若楠的長捲髮，這款輪廓燙同樣保留些高層次，但整體捲度線條更慵懶隨性，重點在於順著臉型輪廓燙出自然的弧度，營造出柔軟、輕盈的線條，讓髮量顯多、卻輕盈不厚重，透過髮絲內層的層次燙出弧度，可以在視覺上像是背景板一樣修飾臉型輪廓，也可以讓髮型在視覺上更蓬鬆，可以說是顯小臉的一款心機髮型。

▲輪廓燙顯小臉的一款心機髮型。（圖／IG@chaan_y_）

《難哄》章若楠同款燙髮推薦：花朵燙

花朵燙同樣也是一款可愛甜美的燙髮，以螺旋捲度為主，順著臉型微微往外翻，搭配髮尾的高層次讓捲度更加鮮明、層次輕盈，看起來就像花苞般柔軟蓬鬆。從髮根延續的蓬鬆感，讓髮量在視覺上看起來更加豐盈，搭配空氣瀏海或是八字中分瀏海都有滿滿的甜美氛圍。

▲花朵燙以螺旋捲度為主，是一款可愛甜美的燙髮髮型。（圖／IG@jooyeonking_lenet）

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