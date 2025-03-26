天生臭臉其實「人超好」星座Top 3 ！第一名不愛社交被誤以為難親近





▲天生臭臉其實「人超好」的3星座。（示意圖／IG）

記者鮑璿安／綜合報導

不知道你有没有遇過一種人，那就是表面上很厭世、常擺著一副臭臉，看似不好相處，開口說話之後反差超大的人呢？以下就公開天生跩臉，其實是好人的3大星座！看看你上榜了沒？

Top 3 天蠍座

天蠍座天生不愛社交，給人的第一印象通常是神秘、冷酷，甚至帶點「臭臉」，他們不善於表達情感，常常以沉默寡言示人。但熟悉他們的人才知道，天蠍座重情重義，對在乎的人非常關心，只是表達方式比較內斂，他們的「臭臉」更多的是一種保護色，而非真的不友善。每當到了新的環境，就會板起一張臉，因為他們不知道如何與他人打成一片，也覺得社交是很累的事情。寧可被冠上厭世罪名，也不想假惺惺裝熟，不過天蠍的內心很柔軟，只要開口說話，都能感受到他們善良的一面。

Top 2 摩羯座

摩羯座很有自己的原則，有時候只是故意擺臭臉，一來不希望別人靠近，藉此減少不必要的社交，二來摩羯也比較怕生，所以用這種保護色來偽裝自己。不過看久摩羯的臭臉就會習慣了，其實也有熱情藏在他們表面下，摩羯絕對是夠義氣，把朋友放在第一位的優質星座。

Top 1 水瓶座

水瓶座常常給人臭臉或是不好相處的印象，其實他們心思簡單，只是怪異的個性讓大家難以親近。並且水瓶也引以為豪，絲毫不在乎大家的看法，怪就是自己的特色，因此水瓶常常把自己關在小世界裡，有勇氣去打破的人才會發現，其實他們沒那麼難親近，只是想法超乎常人。