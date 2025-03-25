《電話》蔡秀彬來台造型甜翻！TORY BURCH水桶包搭短裙露修長美腿

記者鮑璿安／綜合報導

韓星蔡秀彬演出戲劇《現在撥打的電話》而知名度直升，稍早她已經出發來台！被捕捉到現身仁川機場的畫面，預計將出席明日TORY BURCH 台北101精品店開幕活動，機場造型方面也超有看點，露出修長美腿簡直是高甜度。





▲蔡秀彬稍早現身仁川機場準備搭機前往台北，身著TORY BURCH 2025春夏系列T Monogram 丹寧工裝外套 。（圖／品牌提供）

蔡秀彬稍早現身仁川機場準備搭機前往台北，而她此次身著TORY BURCH 2025春夏系列T Monogram 丹寧工裝外套，流露清新自然的模樣，搭配彈力型迷你網球裙，露出一雙筆直美腿，腳踩Destiny 運動鞋，穿著相當舒適輕便。而全身之中的重點單品就是T Monogram 塗層帆布迷你水桶包，是TORY BURCH本季主打款式，在蔡秀彬演繹之下超勸敗，她也不忘對著鏡頭燦笑、比心，展現滿滿的熱情。





▲蔡秀彬同款丹寧外套、水桶包 。（圖／品牌提供）

而3月26日TORY BURCH 舉辦台北101精品店開幕活動，活動嘉賓還有李心潔、李沐、林映唯、詹子萱以及Melinda Wang，屆時大家會以什麼新造型現身，粉絲們可以一同期待。





▲李鍾碩（右）、蔡秀彬來台參加時尚活動 。（圖／翻攝自IG）

同時，韓劇男神李鍾碩將在3月27日現身台北101，這次來台是為了站台FERRAGAMO台北101全新概念店開幕，粉絲們能夠近距離一睹男神風采。他此次來台行程相當緊湊，據了解他會在3月27日當天上午飛來台灣，預計出席下午的開幕記者會，李鍾碩大約4:30會現身FERRAGAMO台北101全新概念店店上，讓媒體近距離拍攝就會離開，在台灣短暫休息停留到隔天28日，完成兩天一夜的快閃。