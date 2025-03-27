「2025韓劇最美女演員」票選蔡秀彬強勢奪冠　自創指壓按摩出鏡狀態滿分

▲蔡秀彬。（圖／取自蔡秀彬IG）

圖文／CTWANT

2025最新出爐的「韓劇最美女演員票選榜單」一公開馬上掀起熱議，這回真的堪稱神仙打架！榜單裡從宋慧喬、金智媛到李世榮、朴寶英，每一位都是韓劇迷心中的女神代表，顏值和氣質兼具，然而，最讓人驚喜的冠軍竟然是去年急速竄紅的「小白兔系女神」蔡秀彬，她憑著天生帶點無辜感的狗狗相，強勢超車一票大前輩，直接奪下2025最美女演員第一名！

說到蔡秀彬的魅力，過去以《不是機器人啊》、《狐狸新娘星》等作品打開知名度，清新又耐看的長相被譽為韓劇中的「初戀顏代表」，不過真正讓她人氣大爆發的關鍵，還是在Netflix熱播的話題韓劇《現在撥打的電話》，在劇中她不僅完美消化「洪熙珠」這個角色，狗狗眼搭配白皙牛奶肌更成功圈粉無數觀眾。

▲韓劇《現在撥打的電話》播出後討論度超高。（圖／取自蔡秀彬IG）

人氣水漲船高的背後，蔡秀彬對保養的要求也超乎想像！她曾在訪談中分享，身為經常需要上妝的演員，最重視的就是臉部清潔。卸妝時她絕不馬虎，會先用專用的眼唇卸妝液輕柔帶走彩妝，接著再用卸妝油全臉按摩，並強調「一定要用溫水將卸妝油乳化」這個步驟，才能確保毛孔裡的髒污徹底清潔乾淨。完成乳化後，她還會再用溫和的潔顏產品細緻起泡，進行二次清潔，讓臉上的彩妝殘留和老廢角質無所遁形。

▲蔡秀彬保養最重視的就是臉部清潔。（圖／取自蔡秀彬IG）



像這樣重視清潔步驟的保養觀念，小編真的超有共鳴，畢竟清潔做得好，後續保養才能吸收得更完整。如果妳也跟秀彬一樣在意清潔力又怕過度刺激，編輯私心推薦可以搭配添加有初生花萃取和高純度菸鹼醯胺的香奈兒初生光采潔顏慕斯，這款泡沫綿密細緻，洗起來非常溫和，能有效帶走一天的髒污和殘妝，洗完後肌膚是那種剛做好臉的透亮感；如果喜歡更高階奢華感的人，也可以試試ALBION AUTHENTIQUE匠心凝時奢潤潔顏乳，富含白神山地淨化能量，能細緻包裹毛孔髒污、洗出肌膚原生的淨亮感，完全是貴婦級的洗臉享受。

▲香奈兒初生光采潔顏慕斯150ml／2,400元。（圖／品牌提供）

▲ALBION AUTHENTIQUE匠心凝時奢潤潔顏乳120g／2,250元。（圖／品牌提供）

而蔡秀彬本身屬於乾性肌膚，對保濕更是下足功夫！無論早晚，她都會搭配精華液和乳霜層層堆疊，確保肌膚隨時水潤透亮。像這種乾肌保養的重點，就是選對能穩定膚況的產品，小編這邊也同步推薦香奈兒初生光采淨亮精華露，質地水潤輕盈，擦上後能快速被肌膚吸收，並透過初生花萃取與高純度菸鹼醯胺配方運用，讓膚色瞬間透亮一階；假如想要加強鎖水力，迪奧雪晶靈極亮光采輕凝霜絕對值得收進保養清單，質地輕盈不厚重，卻能幫肌膚牢牢鎖住水分，養出自然水光感。

▲香奈兒初生光采淨亮精華露100ml／4,180元。（圖／品牌提供）

▲迪奧雪晶靈極亮光采輕凝霜50ml／4,200元。（圖／品牌提供）

為了預防拍戲長時間熬夜造成的浮腫，蔡秀彬還自創一套「指壓按摩法」，每天早上花個幾分鐘，從眼頭、太陽穴、下顎線一路按到鼻翼兩側，搭配呼吸節奏輕壓按摩，幫助臉部消腫，連精神都一起被提振，難怪她每次出鏡都狀態滿分，肌膚Q彈到發光！

從默默耕耘到人氣大爆發，蔡秀彬這次擊敗宋慧喬、金智媛，強勢登上「2025最美韓劇女演員」榜首，絕對是實至名歸，相信接下來不管是戲劇作品還是時尚圈，都會有更多她的身影，這位「初戀顏值天花板」的魅力，真的讓人越看越愛！

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