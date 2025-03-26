李心潔「裙襬搖搖」現身TORY BURCH台北101新店！曝來台必吃米苔目

記者鮑璿安／台北報導

金像、金馬影后馬來西亞女星李心潔驚喜來台，今26日出席TORY BURCH台北101門市開幕活動，李心潔以一身亮紅色的印花ONE PIECE洋裝逆齡現身，她相當喜歡腰部鏤空的巧妙設計，更以〈裙襬搖搖〉來形容今天的造型，以個人名曲親切勾起大家的回憶。





▲李心潔出席Tory Burch 台北101專門店開幕記者會。（圖／記者湯興漢攝）

李心潔今年2月才出席品牌在紐約的2025秋冬系列發表，此次站台新店並詮釋新款T Monogram氣球包，她十分喜愛今天的穿搭，「包款是摩洛哥建築的風格，我很喜歡拎著很輕的包包外出，因為我不喜歡宅在家，我喜歡外出，所以包包無論大小一定要輕巧。」她也透露自己包包中必須帶著手機、護手霜、書本三樣東西，「因為我經常工作出差，一定會帶一本書在空閒的時候看看」。





▲李心潔站台新店並詮釋新款T Monogram氣球包 。（圖／記者鮑璿安攝）

李心潔透露自己來台都會找時間看場電影，因為很多作品是在馬來西亞看不到的，被問到有什麼必吃美食？她也不藏私表示：「我很喜歡吃林森北路的一家米苔目，吃過這麼多年覺得最好吃，一定要吃的！」而她此次也特別感謝台灣粉絲們，謝謝大家從她出道就支持到現在，也承諾會努力創作好的作品，去年拍攝影集《回魂計》，預計在今年下半年在全球播放。





▲（依序）陳慧琳、郭雪芙都已經搶先曬Spin托特包。（圖／品牌提供）

同時，Chloé創意總監Chemena Kamali引領品牌標誌性的波西米亞風格進入全新篇章，而她所操刀的新包款終於揭曉了，這次帶來Spin托特包，特色之一是質感細膩的亮面粒紋牛皮，在光線下流轉低調奢華的光澤紋路，包款上以金色鏈條飾牌點綴，向Chloé靈魂動物無拘之馬致敬， 垂掛在包身中散發法式美學。