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IKEA愚人節推「真炸優惠」！超熱門薯條限時41元不吃虧大

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▲IKEA 3款炸物推愚人節限時優惠。（圖／品牌提供）

▲IKEA 3款炸物推愚人節限時優惠。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

愚人節最怕什麼？不是被騙、而是錯過好康！IKEA今（3／26）宣布從4／1起一連兩天，全台瑞典餐廳（嘉義店除外）祭出卡友限定炸物優惠，超人氣的薯條、薄脆雞翅、鱈魚條通通只要41元，請炸物控愚人節到店吃好吃滿，還強調「這次沒在開玩笑」。

▲IKEA 3款炸物推愚人節限時優惠。（圖／品牌提供）

▲鱈魚條原價45元，特價41元。

全年應該超Chill的節日即將登場，IKEA也誠意滿滿炒話題，將館內瑞典餐廳經典熱銷的3款炸物，推出限時41元特價。特價登場的「宜家薯條」酥脆金黃，吃一根就會忍不住把整盤嗑光，原價55元，特價41元；「薄脆雞翅」外皮香酥、肉汁滿滿，鹹香風味也是民眾大愛，原價55元，特價41元；外酥內嫩的「鱈魚條」，一口咬進鮮美魚肉，口感讓人很滿足，原價45元，特價41元。

▲IKEA 3款炸物推愚人節限時優惠。（圖／品牌提供）▲IKEA 3款炸物推愚人節限時優惠。（圖／品牌提供）

▲宜家薯條、薄脆雞翅原價55元，特價41元。

要注意的是本次愚人節特價僅限宜家卡友，4／1想衝IKEA的記得快去辦完宜家卡，另外提醒嘉義店無在特價活動之內喔。 

▲IKEA 3款炸物推愚人節限時優惠。（圖／品牌提供）

▲和栗蒙布朗售價160元。

日本福岡冠軍咖啡REC COFFEE，從3／28起將在台北SOGO復興館開設為期35天的快閃店，帶來台北專屬的配方咖啡豆及飲品，以繁華氛圍的台北為靈感，用華麗的花香、白桃的甜美餘韻展現都市風貌，此外還有3款每日限定蒙布朗，甜點控絕對不能錯過。

▲IKEA 3款炸物推愚人節限時優惠。（圖／品牌提供）

▲瀨戶內檸檬蒙布朗售價160元。

3款蒙布朗包括用八女抹茶、帶出獨特的甘甜與濃郁茶香的「八女抹茶蒙布朗」，選自日本瀨戶內新鮮檸檬、散發著濃郁果香的「瀨戶內檸檬蒙布朗」，以及栗肉細膩綿密、口感細緻的「和栗蒙布朗」，售價均為160元。

▲IKEA 3款炸物推愚人節限時優惠。（圖／品牌提供）

▲八女抹茶蒙布朗售價160元。

關鍵字：

IKEA, 愚人節, 炸物優惠, 特價, 餐廳

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