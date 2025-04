美式復古攻佔鞋櫃！Converse ONE STAR 95顏色超多、PUMA X KIDSUPER很酷

▲近年掀起一股復古鞋款潮流。(圖/品牌提供)

圖文/CTWANT

球鞋真的沒有買完的一天,尤其是有在跟隨潮流的你,每每推出新款或聯名款總是超放火、讓荷包集體自燃!這次復古鞋款,除了有Converse全新ONE STAR 95系列,還有美式風格Abei x Autry Medalist,以及PUMA King Indoor KIDSUPER,將復古運動與街頭時尚藝術再度推向新高度!

話題鞋款推薦:Converse ONE STAR 95系列

Converse就是不放過你的荷包,全新ONE STAR 95系列鞋款,再現經典翻毛皮鞋面質感與加翹鞋頭,為潮流文化注入全新活力,再掀街頭風潮,持續提升ONE STAR鞋款的影響力。

▲全新ONE STAR 95系列鞋款。(圖/品牌提供)

ONE STAR 95以經典ONE STAR鞋款為藍本,再現經典翹頭設計,既致敬經典、同時也激發了懷舊情懷,從休閒到運動穿搭,無論是街頭滑板控還是潮流愛好者,都能用ONE STAR 95展現個性十足的街頭風範!

▲ONE STAR 95以經典ONE STAR鞋款為藍本。(圖/品牌提供)

全新ONE STAR 95版鞋款推出黑、紅、黃、綠、海軍藍五款經典配色,擁有90年代的復古風潮,又滿足了多場景穿搭的色彩需求。在細節設計上採用了更寬的鞋身設計,能夠貼合不同腳型,提升穿著舒適度;鞋內配備OrthoLite歐索萊鞋墊,提供全天候的舒適腳感。

▲Converse ONE STAR 95版系列/2,580元。(圖/品牌提供)

話題鞋款推薦:Abei x Autry Medalist休閒鞋

THE SPAACE攜手知名藝術家Abei,為獨家引進的美式復古球鞋品牌AUTRY打造全新企劃「Autry is for every occasion」,重新定義品牌的多元實用性。無論是日常穿搭或是特殊場合,都能輕鬆駕馭各類風格,展現全新的時尚態度。

▲THE SPAACE攜手知名藝術家Abei,獨家引進的美式復古球鞋品牌AUTRY打造全新企劃。(圖/品牌提供)

藝術家Abei以獨特視角將創意融入AUTRY的經典美式復古設計,激發出兼具百搭性與個性風格的全新面貌,完美呈現AUTRY的多變魅力,讓每個瞬間都散發自信與型格,重新詮釋潮流無限的可能性。

▲以「Autry is for every occasion」為主題,推出專屬限定鞋款。(圖/品牌提供)

以「Autry is for every occasion」為主題,推出專屬限定鞋款,精選AUTRY經典鞋型,帶來兩款全新配色,完美展現品牌經典設計與多樣搭配。

▲Autry Medalist皮革拼接麂皮休閒鞋(粉)/7,880元,Autry Medalist皮革拼接麂皮休閒鞋(藍)/7,280元。(圖/品牌提供)

話題鞋款推薦:PUMA King Indoor KIDSUPER

PUMA旗下SELECT系列再度攜手紐約前衛創意團體KIDSUPER STUDIOS,推出全新聯名系列。從足球運動中汲取靈感,融合KIDSUPER設計師Colm Dillane標誌性的手繪風格與鮮明色彩,將復古運動與街頭時尚藝術再度推向新高度。

▲聯名話題鞋款King Indoor KIDSUPER。(圖/品牌提供)

聯名話題鞋款King Indoor KIDSUPER以藍灰色為主調,鞋面融入手繪感塗鴉、絎縫線條,營造復古做舊感,特別打造魔鬼氈翻蓋鞋舌設計,展現設計師Colm Dillane樂觀奔放的藝術靈魂。鞋側壓印KIDSUPER品牌標誌與經典白色彎刀,搭配焦糖色橡膠大底提升抓地力,兼具機能與風格。更保留PUMA標誌性的運動DNA,呈現極具收藏價值的街頭藝術單品。

▲PUMA King Indoor KIDSUPER/4,680元。(圖/品牌提供)

延伸閱讀

▸ 見面吃飯3次!準公婆怒「結婚就甭再回家」…台積電工程師傻了 全場反力挺女友

▸ 婆家人吃飯圍一桌!媳婦落寞獨坐客廳痛哭「還要洗全家人碗」 尪只說這句話

▸ 原始連結