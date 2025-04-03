美式復古攻佔鞋櫃！Converse ONE STAR 95顏色超多、PUMA X KIDSUPER很酷

▲近年掀起一股復古鞋款潮流。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

球鞋真的沒有買完的一天，尤其是有在跟隨潮流的你，每每推出新款或聯名款總是超放火、讓荷包集體自燃！這次復古鞋款，除了有Converse全新ONE STAR 95系列，還有美式風格Abei x Autry Medalist，以及PUMA King Indoor KIDSUPER，將復古運動與街頭時尚藝術再度推向新高度！

話題鞋款推薦：Converse ONE STAR 95系列

Converse就是不放過你的荷包，全新ONE STAR 95系列鞋款，再現經典翻毛皮鞋面質感與加翹鞋頭，為潮流文化注入全新活力，再掀街頭風潮，持續提升ONE STAR鞋款的影響力。

▲全新ONE STAR 95系列鞋款。（圖／品牌提供）

ONE STAR 95以經典ONE STAR鞋款為藍本，再現經典翹頭設計，既致敬經典、同時也激發了懷舊情懷，從休閒到運動穿搭，無論是街頭滑板控還是潮流愛好者，都能用ONE STAR 95展現個性十足的街頭風範！

▲ONE STAR 95以經典ONE STAR鞋款為藍本。（圖／品牌提供）

全新ONE STAR 95版鞋款推出黑、紅、黃、綠、海軍藍五款經典配色，擁有90年代的復古風潮，又滿足了多場景穿搭的色彩需求。在細節設計上採用了更寬的鞋身設計，能夠貼合不同腳型，提升穿著舒適度；鞋內配備OrthoLite歐索萊鞋墊，提供全天候的舒適腳感。

▲Converse ONE STAR 95版系列／2,580元。（圖／品牌提供）

話題鞋款推薦：Abei x Autry Medalist休閒鞋

THE SPAACE攜手知名藝術家Abei，為獨家引進的美式復古球鞋品牌AUTRY打造全新企劃「Autry is for every occasion」，重新定義品牌的多元實用性。無論是日常穿搭或是特殊場合，都能輕鬆駕馭各類風格，展現全新的時尚態度。

▲THE SPAACE攜手知名藝術家Abei，獨家引進的美式復古球鞋品牌AUTRY打造全新企劃。（圖／品牌提供）

藝術家Abei以獨特視角將創意融入AUTRY的經典美式復古設計，激發出兼具百搭性與個性風格的全新面貌，完美呈現AUTRY的多變魅力，讓每個瞬間都散發自信與型格，重新詮釋潮流無限的可能性。

▲以「Autry is for every occasion」為主題，推出專屬限定鞋款。（圖／品牌提供）

以「Autry is for every occasion」為主題，推出專屬限定鞋款，精選AUTRY經典鞋型，帶來兩款全新配色，完美展現品牌經典設計與多樣搭配。

▲Autry Medalist皮革拼接麂皮休閒鞋（粉）／7,880元，Autry Medalist皮革拼接麂皮休閒鞋（藍）／7,280元。（圖／品牌提供）

話題鞋款推薦：PUMA King Indoor KIDSUPER

PUMA旗下SELECT系列再度攜手紐約前衛創意團體KIDSUPER STUDIOS，推出全新聯名系列。從足球運動中汲取靈感，融合KIDSUPER設計師Colm Dillane標誌性的手繪風格與鮮明色彩，將復古運動與街頭時尚藝術再度推向新高度。

▲聯名話題鞋款King Indoor KIDSUPER。（圖／品牌提供）

聯名話題鞋款King Indoor KIDSUPER以藍灰色為主調，鞋面融入手繪感塗鴉、絎縫線條，營造復古做舊感，特別打造魔鬼氈翻蓋鞋舌設計，展現設計師Colm Dillane樂觀奔放的藝術靈魂。鞋側壓印KIDSUPER品牌標誌與經典白色彎刀，搭配焦糖色橡膠大底提升抓地力，兼具機能與風格。更保留PUMA標誌性的運動DNA，呈現極具收藏價值的街頭藝術單品。

▲PUMA King Indoor KIDSUPER／4,680元。（圖／品牌提供）

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