安格斯12星座一周運勢3／24-3／30　獅子迎來自我覺醒、水瓶少說多做

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊 3.21～4.20



牡羊座這周魅力值飆升，不管是單身還是有伴的人，周邊似乎出現有一點危險又有一點心動的情愫，朋友之間的互動熱絡，單身者可能會有曖昧機會從友情中萌芽；有伴侶者感情大致順風順水。然而水星逆行本命宮位之下，得當心脫口而出一些讓人誤會的話，特別是在曖昧或感情關係中，若不希望自己踩雷，務必管好你的嘴。

金牛 4.21～5.20



雖然逆行星為金牛座帶來了難以避免的潛在的壓力，不過老實說牛兒這周的人際運勢還算不錯，特別是社交圈中，會有幾個新朋友對你產生興趣，單身者可以趁這波社交熱潮好好經營桃花；有伴的金牛則會發現另一半願意與你分享更多內心想法。周間的金星逆行可能讓你對某段過去的感情有懷念之情，值得觀察。

雙子 5.21～6.20



這周雙子的社交活動變多，不論是你主揪或是參與，這些聚會的互動從冷淡到熱絡，都讓你有不少結識新朋友的機會，雖然沒有把握能發展出桃花，但機會不算沒有！對於已經有伴的人來說，近期伴侶會給予你更多自由空間，讓你感覺舒服自在。唯獨水逆可能讓你在表達時不小心踩雷，說話要更注意對方的感受。

巨蟹 6.21～7.21



巨蟹座敏感纖細的特質在這周得到顯化，近期你的溫暖與細膩將讓你特別有魅力，單身者可能會吸引到成熟、穩重的對象，對方可能來自職場或共同的朋友圈。有伴者則會發現，另一半變得更懂你的心思，感情更加穩固。周間遇到金星逆行移位，將讓你重新檢視自己的感情，學習如何在愛與自我之間取得平衡。

獅子 7.22～8.22



周間的逆行金星為獅子座這周帶來「自我價值的覺醒」，某些不穩定的情感或朋友關係將讓你開始試著釐清自我的評價，也更清楚自己值得被好好對待，適合重新評估你的人際圈，找出真正值得深交的人。而水星逆行之下，公眾之下的行為舉止需要更機警，太過直接的話語很可能會無意中傷害了對方的感受，特別注意！

處女 8.23～9.22



持續承接著太陽暖亮氣流，處女座這周感情與人際關係有穩定的發展，單身者容易遇到心靈契合的人，可能是透過深度交流或共同興趣產生的吸引。有伴的處女座則會發現另一半特別貼心，願意理解你的需求。不過，此時逆行水星可能讓你的表達變得有些保留而被動，導致對方誤會你的想法，過於冷淡之下可能產生心結喔！

天秤 9.23～10.22



隨和與輕率往往就在一線之間，天秤座一向隨和又好說話的友善人設，在這周水逆與周間金逆之下，得特別當心自己的翻車危機，過於輕率的態度將成為情人之間爭吵的導火線，得試著更用心傾聽理解對方的感受；單身者桃花進度緩慢甚至小小倒退嚕，緣分其實已近在眼前了，需要你好好珍惜把握喔！

天蠍 10.23～11.22



大行星的逆行讓周遭多了許多不穩定，不過這周天蠍座倒是逆境之中愈冷愈開花，人際互動十分活躍，職場或社交場合容易遇到對你有興趣的對象，有伴者則能從一起參與的活動約會中提升兩人之間的親密感，雖然難免吵吵鬧鬧，但感情更深厚。只是此時情商仍是你最弱的一環，得避免討論敏感話題，不同立場之下容易的傷了和氣。

射手 11.23～12.21



水、金星的逆行將讓射手運勢受到有感震盪，這周的你與同儕之間的互動要多點耐心，特別是溝通上出現歧見、當你覺得對方不夠理解你的時候，理性而細心的說明，會是避免爭執的重要關鍵。而感情上同樣出現考驗，這周可能帶來某個舊情人或未完成的情感課題，讓你不得不重新審視內心作選擇。

摩羯 12.22～1.19



這周摩羯運勢溫暖又穩定，不論是朋友或是情感上的流動，就算頂著水逆，仍有不錯的表現！單身者有機會透過家人、朋友的牽線認識不錯的對象。有伴者則會感覺到另一半的關心與支持，讓感情更加穩固。需要注意的是面對某些感情抉擇，思緒混亂之下，很可能會有讓你後悔的決定，必要時多問問身邊的朋友或閨密，避免獨斷獨行喔！

水瓶 1.20～2.18



金水雙逆3宮，水瓶情感往往成為首要災區，這周人際資訊混亂，容易被牽連進不必要的爭議中，少說話、多做事才是上策。單身者可能會遇到與你的想法與價值觀十分契合的人，但還需要加把勁才會有更進一步的機會！有伴者兩人之間的交流更加緊密，這段時間你該認真思考，感情中的你是否自在，別一味的遷就喔！

雙魚 2.19～3.20



這周的逆行星讓雙魚座在感情關係中變得更敏銳，容易察覺對方的情緒變化，這是加深關係的好時機，但也要避免過度揣測導致無謂的誤會。單身者受到水逆牽連，你的情緒表達變得有些曖昧，讓人覺得你捉摸不定，建議想清楚再說，以免對方誤解你的真正想法。朋友之間的互動會更加溫暖，可能會有人向你尋求建議或陪伴，讓你感受到自己的重要性。

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