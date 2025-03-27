孫藝真、玄彬結婚3周年前夕放閃！信手拈來的時髦成焦點　同款找到了

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孫藝真在與玄彬結婚3周年前夕，驚喜在Instagram上撒糖放閃！兩人最日常隨性的模樣、信手拈來的時髦成為焦點，有哪些同款這篇幫你找到了！

孫藝真與玄彬於2022年3月31日結婚，而在結婚3周年前夕，孫藝真在Instagram上Po出開心踏青的照片，並在最後一張給大家來一發閃光彈，只見她整個人依偎、傾倒在身旁的兔兔男子身上，不用多說也知道，這位兔兔男子就是玄彬，整個甜到不行啊！

玄彬日前才剛結束台灣的工作，繼宣傳新電影《哈爾濱》後，又出席了保健品代言活動，行程十分忙碌，回國後馬上帶著老婆孫藝真出門踏青，兩人頂著最日常樸素、毫不掩飾的模樣，顯得自然、開心，尤其是孫藝真簡直樂壞了吧！這對佳偶的新動態，大概是近期籠罩黑暗的韓娛圈，最需要的一束光了。

粉絲們除了心甘情願被閃之外，對於兩人信手拈來的時髦也很感興趣，孫藝真、玄彬這回穿了哪些單品，以下一起來看：

Bottega Veneta Andiamo

日前孫藝真才出席了Bottega Veneta於韓國舉行的活動，現在Bottega Veneta的這款Andiamo手袋更成了她的日常愛包！就像Andiamo名稱中的旅行意義，孫藝真正是拎著它開心出遊，經典intrecciato編織搭上標誌性繩結，精緻質感油然而生。

AFTERMATH 五分割帽

孫藝真的帽子來自新穎的小眾品牌AFTERMATH，充滿美式風格。

Prada帆布外套

孫藝真以簡約的純白穿搭，外罩復古棕色的帆布外套，來完成休閒的巴恩風造型，這件夾克來自Prada設計，表面有著復古做舊效果，並注入了實用的工裝風格。

Golden Goose Lightstar

以髒髒鞋聞名的Golden Goose，推出的Lightstar系列球鞋，不只同樣遵循做舊感，鞋型也是以懷舊記憶打造，但加入了金屬元素，使外觀同時具有前衛風格，女神真的好會挑啊！

ASICS Gel-Nimbus 10.1

而照片中這位兔兔先生，也就是玄彬先生，所穿的球鞋為ASICS推出Gel-Nimbus 10.1款式，與孫藝真的球鞋雖然不同款，但有著異曲同工之妙的銀色金屬感外型，也算是一種情侶搭配吧！

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