aespa Karina歐洲行兩頂棒球帽登熱搜　這款去巴黎必買2000元有找

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「人間AI」Karina在出席米蘭時裝周後來了一趟歐洲之旅，在美照加持下瞬間讓旅行中出現的兩款棒球帽登上熱搜！

有著「人間AI」之稱的aespa隊長Karina，在出席Prada米蘭秋冬大秀後來了一趟歐洲行，除了大肆放送旅行美照之外，頭上戴的兩頂帽子也瞬間登上熱搜，本篇編輯為大家找到兩頂帽子品牌，想入手不要錯過！

Merci Paris

自米蘭離開後第一站前往巴黎的Karina，頭上戴著的海軍藍帽款就是來自巴黎瑪黑區的精品生活選物店Merci，也是許多人去巴黎旅遊必訪的地點之一，店內除了自有品牌之外，還有來自世界各地的設計選品，涵蓋服飾、家居、書籍、香氛等，店內門口的紅色Fiat 500車款更是熱門打卡地標，這款棒球帽搭配「NON MERCI」刺繡字樣，售價55歐元（約1,976台幣）。

Merci Paris

地址：111 Boulevard Beaumarchais, 75003 Paris, France

營業時間：通常為周一至周六 10：00－19：30（建議查詢官網以獲取最新資訊）

IDEA

另一頂在荷蘭阿姆斯特丹旅遊時戴的「I DON’T WORK HERE.」刺繡字樣帽款則是來自倫敦獨立時尚與出版品牌IDEA所都出的品牌周邊商品，帽款背後也搭配上「SORRY.」刺繡文字，展現時尚的幽默感，售價為40英鎊（約1,713台幣），不過Karina的同款卡色系目前在官網上已銷售一空，其他還有綠色、深藍以及鐵灰可以選擇。

IDEA

地址：101 Wardour Street, Soho, London, W1F 0UG.

營業時間：周一至周五 9：00 AM－6：00 PM；周六 11：00 AM－6：00 PM；周日 12：00 PM－6：00 PM

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