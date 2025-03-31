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2025春夏流行「歐若風」配色！5種顏色組合　奶油黃、柔粉誰穿誰仙

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

2025春夏流行起一項「歐若風穿搭」趨勢，以下5種配色組合跟著穿，帶你輕鬆打造淺春氛圍感，當個最仙、最氣質的女孩！

「歐若風」（Aura Style）名稱從「Aura」直翻而來，Aura在拉丁語中指的是氛圍、光環，也可以說是一個人散發出的氣場。與秋冬沉穩的巴恩風相反，歐若風充滿的是春日明媚色彩，但卻不像多巴胺風格這麼強烈，主軸色彩包括柔粉色、寶寶藍、嫩綠和奶油黃色，這類淺春色系，有了這些顏色便已能變化出多種組合。

歐若風核心概念在於低飽和、高明度的淡彩色系，給人溫和自然、清新亮麗的感受，至於服裝的種類、風格則是次要，歐若風並不局限於某一種穿著，可以是基礎簡約系的知性單品，也可以是空靈浪漫的，當中推薦絲綢、雪紡、棉麻等輕薄的服裝材質，更能襯托出歐若風的輕盈、仙氣，嘗試看看，你會發現一個人的氣質竟能因此改變！

2025春夏歐若風穿搭配色指南

歐若風配色：粉Ｘ藍

柔粉色與淺藍色的搭配是初嘗試歐若風入門配色，只要準備一件粉色的上衣，就能與衣櫃中各式水洗藍色的丹寧褲互相搭配，或是將藍色襯衫作為內搭，露出領片與衣襬來打造歐若風標誌性的層次感。

歐若風配色：黃Ｘ藍

黃與藍兩色的碰撞感更為強烈，不過降低彩度後的兩色其實比想像中更搭。同樣運用襯衫內搭組合或丹寧褲即可輕鬆完成歐若風穿搭，或是在同色系的One Tone造型裡，加入另一色的手袋來點綴，藉由拉開兩色在整體中的佔比（比如80%藍與20%黃），讓歐若風變得更容易上手！

歐若風配色：粉Ｘ綠

粉色與綠色兩個對比的顏色搭起來意外的可愛！是歐若風裡最搶眼的配色組合，不介意成為街上焦點的你，必須嘗試一遍50%粉：50%綠的Look，像是運用粉色外套、手提包，搭配綠色針織衫、球鞋，那份春日的自然氛圍與活力立刻顯現。

歐若風配色：綠Ｘ黃

綠色單品本就較為不好蒐羅，但若是入手一樣綠色單品後，你會發現其實很實用好搭！當中綠色與黃色的組合，套上一層柔嫩色調後，彷彿就像青青草地開出的朵朵小黃花，這樣的穿搭配色不只不易與路人撞款，更凸顯個人跳脫思維的穿搭理念。

歐若風配色：粉／黃／藍／綠Ｘ灰

不習慣身上太多淺春色系的朋友們別慌張，想跟上歐若風也能逐一下手，一次選擇一項淺春色，與自己最習慣穿著的安全色系去混搭，比如米白色、駝色、深色系也可以。其中編輯推薦，不論是上述粉、黃、藍、綠色，都可以與淺灰色和平共處，並且有著提升質感、氣質的效果。

更多歐若風穿搭參考：

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 春夏, 歐若風, 穿搭, Aura Style

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