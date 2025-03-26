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水喝不夠恐影響健康！盤點「5個喝水好處 」　幫助減重很有感

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▲▼盤點「5個喝水好處 」。（圖／Unsplash）

▲喝水是最簡單且實惠保養身體的方式。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

在忙碌的生活中，許多人常常忽略了補充足夠的水分，長時間下來可能導致身體機能下降，甚至引發健康問題。若長時間水分攝取不足，可能會影響新陳代謝、消化功能，甚至降低免疫力。因此，養成規律的喝水習慣，不僅有助於維持健康，還能提升生活品質。列舉5個喝水的主要好處，現在知道還不晚。

#促進新陳代謝，幫助減重

水能加速身體的代謝作用，使熱量燃燒得更有效率。研究顯示，喝水能暫時提高基礎代謝率，有助於消耗更多熱量。此外，飯前喝水能增加飽足感，減少過量飲食，對於想要控制體重的人來說，這是一個簡單又有效的方法。

#維持皮膚健康，延緩老化

皮膚的水分含量與飲水量息息相關，適量補水能夠維持肌膚的彈性與光澤，減少乾燥與細紋的產生。當身體缺水時，皮膚容易變得乾燥、粗糙，甚至出現脫皮或敏感的情況。因此，想要擁有水潤透亮的肌膚，除了外部保養，內部補水同樣重要。

▲▼盤點「5個喝水好處 」。（圖／Unsplash）

#幫助排毒，維持腎臟健康

腎臟主要負責過濾血液中的廢物並透過尿液排出體外，而水則是這個過程的關鍵。如果水分攝取不足，尿液可能會變得濃稠，增加腎臟負擔，甚至提高結石的風險。每天適量喝水能幫助腎臟正常運作，減少毒素堆積，降低泌尿道感染的機率。

#增強免疫力，降低疾病風險

水能幫助運輸血液中的養分與氧氣，使細胞維持最佳運作狀態，進而提升免疫力。充足的水分也能維持口腔與鼻腔黏膜的濕潤，減少細菌與病毒入侵的機會。相反地，長期缺水可能導致免疫功能下降，使身體更容易受到感染。

#改善腸道健康，預防便秘

水是腸道蠕動的重要催化劑，能夠軟化糞便，促進排便順暢。如果水分攝取不足，大腸會從糞便中回收更多水分，導致糞便變硬，增加便秘的風險。因此，每天喝足夠的水，搭配膳食纖維攝取，能有效維持腸道健康，預防消化不良。

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