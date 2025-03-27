Bally話題春夏新品！通勤族必收大容量托特包、「瑞士巧克力」三角包超萌

記者鮑璿安／台北報導

設計師Simone Bellotti日前揮別Bally，前去Jil Sander擔任創意總監開啟人生的下一章節，而他所操刀的Bally 2025春夏系列終於正式登場，從當時的大秀邀請函便可一窺Simone對於改革Bally這一悠久品牌的野心，以童趣的搖擺木馬為線索，向一戰時源自蘇黎世的達達主義藝術運動致敬，以下就來細數本季的話題性包款、鞋履！





▲本季從鞋履和服飾皆可看出戲劇性的輪廓線條 。（圖／品牌提供）

本季從鞋履和服飾皆可看出戲劇性的輪廓線條，高高聳立的領口、向上捲曲的裙身細節，彰顯不拘一格的叛逆色彩。配件部分則成為重中之重，Bally 新經典的 Belle包款發想自守護著瑞士的牛 (牧) 鈴，靈感投射自復古牛皮椅，磨面皮革綴滿了金屬鉚釘，蜿蜒曲折的手柄很有雕塑美學。而「Beckett 系列」也是出鏡率超高的選擇，包款在本季帶來多種大自然療癒色彩，像是天空藍、櫻花粉色調，全系列飾以標誌性的 Bally Crest 徽章家族族徽，也在開闔處點綴了牛鈴別針，晃動起來格外可愛精緻；也一併帶來適合通勤族使用的大容量BECKETT 托特包，造型簡潔俐落。本季新面孔Ray包款，側身的三角形輪廓體現了經典瑞士巧克力的形狀，同時也帶來鉚釘款呼應達達主義。





▲RAY 鉚釘提把包 $53,000 。（圖／品牌提供、記者鮑璿安攝）







▲BELLE 鉚釘提把包 $63,000 。（圖／品牌提供、記者鮑璿安攝）

▲BECKETT 鉚釘提把包 $91,800；BECKETT 斜背包 $38,800 。（圖／品牌提供）







▲Glendy 鉚釘涼鞋 。（圖／品牌提供）



這次也加碼介紹新款Glendy 鉚釘涼鞋以及時下最流行的鉚釘瑪莉珍鞋，復刻自 1945 年的 Bally 女士涼鞋，裝飾的鉚釘靈感一樣來自復古牛皮椅椅子邊緣的設計細節，鏤空鞋面雕花與鉚釘，鋪陳專屬 Bally 的龐克風範，搭配斯文的搭扣，集結多種風格於一身。





▲ Marimekko 2025春夏以「花朵解剖學」為主題 。（圖／品牌提供）





▲（依序）Marimekko 密柑橘Unikko游霓可印花洋裝NTD 13,900；Marimekko藝術家Petra Börner系列印花上衣 NTD 10,900；Marimekko Mono city tote(大) NTD 10,900 。（圖／品牌提供）



同時，芬蘭服飾品牌Marimekko 2025 年春夏系列以「花朵解剖學」為主題，為品牌標誌性的花卉圖案打造出清涼消暑的視覺效果。此系列展示了 Marimekko 印花紡織品設計師 Fujiwo Ishimoto、Maija Isola 和 Lotta Maija 的抽象花卉圖案，融合女性化的花卉圖案和對比鮮明的印花，並運用了淡雅的水藍色、玫瑰紅和清新的薄荷綠，搭配虎百合橘和柔和的丁香紫，與大膽的條紋圖案形成愉悅的對比。