通勤族最愛5款精品大包盤點！Tod's書頁包、Gucci Softbit打造鬆弛感必收

▲時尚圈大包持續夯。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

大包風潮持續轟炸時尚圈，對上班通勤族來說、大包本身的實用性與收納性就難以取代，無論是肩背或手提也能展現專業氣勢。這次就來分享2025春夏話題新款精品大包，包含：GUCCI、TOD’S、Burberry、BALLY、Versace，款款實用百搭，大包控或通勤族都不要錯過啦！

精品大包盤點：Gucci Softbit巨型馬銜鍊肩背包

Gucci推出全新Softbit巨型馬銜鍊肩背包，一背上就是時髦滿分！—如其名Soft（柔軟的）＋ Bit（馬銜鍊）之意，以Hobo的手提把和垂墜感為特色，柔軟包身更貼合身形，鬆弛造型之最。經典馬銜鍊再翻玩，Horsebit變化半截且放大的版本，造型搭配上更有視覺效果。

▲Gucci推出全新Softbit巨型馬銜鍊肩背包。（圖／品牌提供）

頂級柔軟皮革工藝，使用Brainy Calf西班牙小牛皮，皮革帶有天然紋路與自然光澤；採用對環境更友善的火麻鞣革技術，重複翻滾讓皮革更為柔軟、輕盈的特色，處處可見精緻細節。

▲Gucci Softbit Large肩背包／115,800元。（圖／品牌提供）

精品大包盤點：Tod's Di Folio書頁包

簡約質感的Tod's，連吳姍儒都愛用，穿上襯衫＋皮革半身裙，搭配高跟樂福鞋，手上這顆Tod's Di Folio包，展現優雅時髦氣質。

▲吳姍儒演繹Tod's Di Folio包。（圖／品牌提供）

Di Folio包款則承襲服裝系列的靈感，結合Di Bag系列獨有的橢圓形飾牌與典雅開衩細節，如同書本的開闔又有「書頁包」之稱，搭配內部收納小袋與可調節束帶，解構式設計賦予包款嶄新的面貌。

▲Tod's Di Folio棕色條紋手提斜背包／77,900元，Di Folio手提斜背包／67,900元。（圖／品牌提供）

精品大包盤點：Burberry B Clip包

Burberry於2025推出全新B Clip包款，國際巨星湯唯與劉雯皆曾以此包款搭配造型，剛上市即迅速成為時尚圈焦點，一背上身就能展現獨有的英倫風範。

▲（左）劉雯、（右）湯唯。（圖／品牌提供）

B Clip包款輪廓柔和且立挺，採用粒面小牛皮、格紋緹花布，亦或結合牛皮與麂皮拼製而成命名源自正面口袋的「b」字形夾扣，並搭配手工縫製頂部提柄，汲取馬鞍設計元素，可調式背帶融入精緻的Burberry格紋，皮革細節點綴戰馬騎士（EKD）浮雕，展現品牌標誌性美學。

▲Burberry B Clip包。（圖／品牌提供）

精品大包盤點：BALLY托特包系列

簡約控的最愛一樣不能少了BALLY，細膩的皮革搭配極簡的設計，無論是硬挺剪裁的EASY BALLY包款，咖啡色搭配白色縫線打造質感亮點，或是BECKETT托特包以柔軟皮革加上可調式肩帶造型，更加實用俐落。兩款寬敞的容量都非常適合通勤族使用，加上迷人的外型，點綴優雅時髦穿搭沒問題！

▲EASY BALLY 橫托特包／38,800元。（圖／品牌提供）

▲BALLY BECKETT 托特包／38,800元。（圖／品牌提供）

精品大包盤點：Versace La Medusa托特包

Versace以細膩工藝、標誌性設計與輕盈材質，完美詮釋奢華與自在並存的風格，這次春夏最新的La Medusa托特包，以光滑牛皮革打造，包身以中性簡約設計，不分男女都能用，透露出標誌性的奢華魅力。

▲Versace春夏最新的La Medusa托特包。（圖／品牌提供）

▲Versace La Medusa托特包／31000元。（圖／品牌提供）

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