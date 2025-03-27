85度C開賣「苦瓜爆檸咖啡」挑戰味蕾　還吃得到苦瓜顆粒

記者蔡惠如／綜合報導

飲料市場近年來不斷推陳出新，繼去年底推出話題飲品「苦瓜爆檸茶」後，85度C今（3／27）推出全新飲品「苦瓜爆檸咖啡」，將青苦瓜、檸檬與咖啡結合，標榜帶來苦中帶酸的特殊風味，還能咀嚼到苦瓜顆粒，解暑解膩，想挑戰不妨試一下。

▲85度C開賣「苦瓜爆檸咖啡」。（圖／品牌提供）

不同於先前的「苦瓜爆檸茶」使用茉莉綠茶為基底，「苦瓜爆檸咖啡」改以咖啡取代茶湯，融合苦瓜的清爽微苦與檸檬的果酸感，形成一款苦甜交錯的創意飲品。業者表示，採現點現做，店員在製作時會將新鮮青苦瓜與檸檬片手工槌打30下，使苦瓜顆粒與果汁釋放，再倒入咖啡調和，讓整體風味更均勻。

▲85度C「苦瓜爆檸茶」售價75元。（圖／品牌提供）

85度C在2023年底推出「苦瓜爆檸茶」後，首月全台銷量突破五萬五千杯，成為熱門話題。飲品選用來自高雄的青苦瓜與屏東產區的四季檸檬，經過手工槌打後與茉莉綠茶混合，沒有苦瓜的生澀味，反而帶來清甜爽口的層次感，廣受消費者喜愛。

▲85度C「苦瓜爆檸咖啡」售價85元。（圖／品牌提供）

本次推出的「苦瓜爆檸咖啡」延續相同概念，但換成了風味濃郁的咖啡作為基底，讓苦瓜的苦韻與咖啡的香氣交織，形成一款截然不同的味覺體驗。

「苦瓜爆檸咖啡」僅提供冰飲版本，且甜度與冰塊皆為固定黃金比例，售價85元。對於喜歡嘗試新穎風味的咖啡愛好者來說，或許能帶來意想不到的驚喜。

▲星巴克與經典漫畫《PEANUTS》合作聯名。（圖／品牌提供）

星巴克終於與經典漫畫《PEANUTS》合作的聯名飲品「焦糖可可燕麥奶霜星冰樂」也在今天登場，用巧克力加上奶霜，打造史努比黑白兩色的印象，加上Joe Kind Snoopy巧克力飾片，展現史努比的經典形象，還沒開喝前先療癒一波。

「焦糖可可燕麥奶霜星冰樂」以燕麥奶為基底，融合香草風味與巧克力可可脆片，搭配焦糖醬點綴，營造出溫暖而療癒的風味。飲品上還放上「Joe Kind Snoopy」巧克力飾片，讓整體視覺更添趣味，讓消費者在品嚐美味的同時，也感受到史努比的溫暖陪伴。

星巴克也推出限量贈品活動，3／27起購買任一PEANUTS聯名商品，即可獲得2張限定貼紙；使用自帶杯購買任一全品項飲料，即可獲得1張限定貼紙，共計8款；3／29起單筆消費購買兩杯大杯全品項飲料，即可獲得盲包方式提供的「Joe Kind Snoopy」布章一個，共計4款。布章可燙印於衣物、包包或其他配件，增添個人風格。以上均為隨機贈送，數量有限送完為止。

本次還特別針對外送平台推出布章活動。3／27起在foodpanda及foodomo平台點購兩杯特大杯那堤、或兩杯特大杯外送限定飲料「焦糖奶香星享那堤」，即可獲得1個布章。foodpanda顧客還可用39元加價購布章。