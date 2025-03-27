久坐站起來會頭暈？「6個原因」易導致氣血不足要注意

▲熬夜晚睡也會引起氣血不足。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

你是否坐久突然站起會感到頭昏眼花，這有可能是因為氣血不足。現代人生活忙碌高壓，熬夜、加班，當身體能量供應不足，日常的體力和腦力自然會下降，而氣血不足是由多種因素引起，以下是一些常見的原因，一起來了解！

#飲食不規律

長期飲食不規律或營養不均衡，如過度節食、偏食或缺乏蛋白質、鐵質、維生素等，會導致氣血生化來源不足，無法生成足夠的氣血。

#熬夜晚睡

長期過度的體力勞動或腦力消耗會耗損人體的氣血，特別是睡眠不足、熬夜等，使氣血得不到充分的修復和補充。

#心情不佳

長期情緒波動、壓力大、焦慮或抑鬱等負面情緒會影響脾胃的功能，使氣血生化的源頭受阻，導致氣血不足。

#慢性疾病

某些慢性疾病，如貧血、消化不良、長期腹瀉等，會導致體內氣血虧損。這些疾病會消耗氣血或阻礙氣血的生成。

#體質虛弱

先天不足或久病體虛，久病體虛特別是以老年人或婦女產後失血過多為多數，體內氣血本來就虧虛，加上恢復不及時，容易導致氣血不足。

#年齡增長

隨著年齡的增長，人體的生理功能逐漸減弱，氣血生成能力也會隨之下降，特別是中老年人更容易出現氣血不足的狀況。