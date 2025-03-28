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金城武同款無印良品服裝找到了！890元就能和男神穿一樣

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▲金城武,無印良品。（圖／翻攝微博MUJI官方帳號）

▲金城武代言大陸MUJI無印良品。（圖／翻攝微博MUJI官方帳號）

記者蔡惠如／綜合報導

低調許久的男神金城武現身大陸MUJI無印良品官方代言，讓網友直呼「我男神出現了！」照片風格緊扣無印良品清新自然的主題，金城武身穿品牌2025年春夏新品，牽著腳踏車走在大自然中，還有坐在台階上巧弄花草，照片清淡氣勢還是帥翻天，同款單品在台也有開賣，890元起可以跟男神穿同款！

大陸MUJI無印良品27日晚上在官方微博放上首位MUJI Friend照片，仔細一看居然是金城武，兩張散步、弄花草的姿態馬上引起網友討論，留言「帥大叔終於營業了」、「終於看到金城武動態」、「無印良品悶聲幹大事，請到阿武了」、「那麼多年了依舊沒老」。

▲金城武,無印良品。（圖／翻攝微博MUJI官方帳號）

照片中金城武穿著純白T恤與白襯衫，搭配卡其色長褲穿著腳踏車在步道漫步，還有身穿藍色襯衫與長褲坐在庭院台階弄花草，其代言的2025漢麻系列，在台灣也有上市部分單品，男神穿的鞋更是無印良品經典長賣小白鞋，售價只要890元起。

經初步對照，金城武身穿白色與藍色的「亞麻水洗長袖襯衫」搭配「亞麻水洗錐形褲」，分別為售價1,390元與1,590元，搭配890元潑水加工舒適休閒鞋，以及590元水洗粗織圓領短袖T恤，等同僅花4,460元就能複製男神全身行頭，由此也可知整體質感重點不在售價，只要是人對了不用精品也能帥翻天。

▲金城武,無印良品。（圖／翻攝微博MUJI官方帳號）

對此台灣無印良品則表示，目前台灣暫時無代言人計劃。近期MUJI無印良品進駐「新竹大魯閣湳雅廣場」打造130坪快閃店，於3／27正式開幕，全店主題以衣料服飾為主，再加上部分生活用品、保養品及食品，打造出期間限定的服飾專門店，其剛上市、金城武大陸代言的大麻與亞麻服飾也在其中，新店舖並特別推出單筆消費滿1,000元，即可獲贈100元商品抵用券，

關鍵字：

金城武, MUJI, 代言, 2025春夏新品, 無印良品

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