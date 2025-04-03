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李心潔49歲凍齡狀態像少女　飽滿蘋果肌＋水光感肌膚私下素顏照依舊美

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李心潔不可能是即將50歲的人吧！飽滿蘋果肌＋水光感皮膚難怪私下素顏拍照沒在怕

▲李心潔。（圖／取自sinjelee1234 IG，下同）

圖文／CTWANT

曾唱紅《裙擺搖搖》的李心潔居然49歲了，出席時尚品牌活動的她看起來容光煥發、狀態好到爆炸！尤其是兩頰飽滿光澤加上緊緻的下顎線條讓粉絲驚呼不已，私底下時常素顏拍照的李心潔就以好皮膚出名，趕快來看看她的保養秘訣都有哪些？

49歲李心潔的保養方法：洗臉後就趕快保濕

洗臉後要趕快保濕幫助鎖水，像李心潔就是洗臉後擦上前導精華、化妝水，再按照皮膚狀況來選擇功能型精華，皮膚如果比較乾燥一定會再擦乳液或者乳霜，皮膚會比較滋潤，不容易乾。

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49歲李心潔的保養方法：每天都會擦防曬

李心潔因為在氣候炎熱的馬來西亞長大，所以特別重視防曬，也不是為了要美白就是避免皮膚被曬傷，她習慣擦高防曬係數的防曬產品，難怪49歲的李心潔皮膚看起來根本沒有什麼皺紋以及細紋、斑點。

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49歲李心潔的保養方法：保持開朗、平靜的心情

雖然工作很忙碌，但李心潔還是會找時間休息，尤其很喜歡透過不同活動來保持心靈平靜，比如跟動物相處或者畫畫、瑜伽、爬山、親近大自然，難怪李心潔給人感覺一直是笑瞇瞇、很好親近的樣子。

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49歲李心潔的保養方法：愛上港式養身煲湯

香港人的養身抗老密技絕對少不了煲湯，而曾在香港生活的李心潔也受到煲湯文化的影響，特別喜歡用天然蔬果燉煮的清湯類型，常喝湯對於養顏美容、維持好氣色都有幫助。

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49歲李心潔的保養方法：不吃零食、甜食

除了喝湯之外也會多吃蔬菜、減少肉類讓身體保持清爽的狀態，另外李心潔也謝絕零食、甜食，飲食習慣盡量保持清淡、單純，她也沒有喝咖啡、手搖飲的習慣。有時間的話她也喜歡自己下廚，用無農藥、有機的天然食材對身體比較沒負擔。

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關鍵字：

周刊王, 李心潔, 保養

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