換季收納不再煩！活用收納箱、找回空間瞬間有感

▲換季收納善用好道具能事半功倍。（圖／unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

到春天天氣變暖，許多人開始著手換季、打掃、整理，家裡也總在這時候被堆滿了衣服、棉被和雜物。尤其台灣氣候潮濕，若沒有好好收納，過不了多久，箱子裡的衣物就可能發霉、泛黃。居家通路特力屋分享，其實換季收納只要搭配對的收納箱，整理起來輕鬆又有效。

▲善用不怕水的塑膠收納箱，較適合台灣氣候。（圖／特力屋提供）

選對材質，解決潮濕大敵

台灣多雨又潮濕，收納最怕的就是衣物發霉、棉被變味，所以大部分人在進行換季整理時，第一步就是挑對收納箱。如果是要收起半年不會動的秋冬衣物、厚棉被，建議選用防潮、防塵效果好的塑膠密封收納箱，既能阻隔濕氣又能防止灰塵落入，對長時間收納來說更安心。

而日常會常拿取的物品，則可以選擇帆布、藤編或木製的收納盒，不只機能性足夠，也能融入居家風格，讓收納不只是整理工具，更能成為生活中的小巧思。

收納，從分類開始

不少人在整理的時候，常常是把所有東西塞進一個箱子，等到下一季打開，往往一臉問號：「這是什麼時候的東西？」其實，只要在收納前多花點心思分類，未來整理就能輕鬆許多。像是厚重的衣物和棉被類，可以使用「密封式上蓋箱」好好封存，長時間收納也不怕落塵。

需要偶爾取用的備品、雜物，則可用透明掀蓋箱或抽屜式收納櫃，清楚看得到內容物，不怕忘記收了什麼。

若是工具、露營裝備、雜物類，經常被丟到陽台或儲藏室，建議直接搭配有把手、好搬動的密封箱，再配合層架組成小型工具間，分類整理更有條理。

活用小物，收納也能更有效率

換季時最常遇到的另一個困擾就是：「為什麼收進去的箱子一下就滿了？」這時候真空壓縮袋就能派上用場。棉被、毛毯、冬季厚重衣物等，用真空袋收納不但能大幅縮小體積，還能隔絕空氣與濕氣，讓衣物不會吸滿水氣發霉，隔年再打開仍然乾爽如新。

此外，平時也可以準備幾個「摺疊式收納箱」，不論是平常收納雜物，或是假日外出露營、野餐，都能派上用場。使用完摺起來不占空間，對於空間有限的小宅家庭來說特別實用。

換季不只是整理，更是生活步調的調整

很多人認為收納只是單純的「整理」，但其實換季更是一個重新整理生活的機會。趁著換季，試著篩選出不常用或過時的物品，適當斷捨離，再用合適的收納方式，為家裡空間和生活習慣來一場小小的更新，也許就能讓日常的節奏變得更輕盈自在。