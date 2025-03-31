別小看護手霜！5大NG狀況一抹搞定　能變香膏還讓頭髮不毛躁

記者李薇／台北報導 圖／pixabay

愛美的女孩包包裡面一定要有護手霜，除了當作一般護手使用，更可以把它當成萬用膏來抹，什麼都可以用護手霜緩解肌膚乾燥缺水的狀況，以下就來分享5個非常實用的使用小技巧，身為女孩的妳一定要學起來。

1. 拯救乾裂底妝

小編每天坐在辦公室裡面，冷氣吹到臉都乾燥到快要龜裂，補妝都覺得粉底完全不服貼，這時就可以打開護手霜，塗抹一點點在臉部乾燥的地方，像是鼻翼兩側是最容易缺水的部位，用護手霜推一推、按摩一下，用面紙壓一壓吸走油份，再補妝，妝容就可以更完美。

2. 當香膏使用

有些護手霜沒有特別的香味，這時小編就會拿出自己喜歡的香水，噴一點點在護手霜中，充分混合之後，拿來塗抹在身上，像是鎖骨、耳後或是手腕脈搏的地方，不但可以讓身體都散發香香的味道，還可以順便滋潤肌膚。





3. 腳後跟龜裂就NG

夏天是涼鞋的季節，但穿涼鞋在外面走一整天，腳後跟很容易乾燥，如果穿露腳後跟的高跟鞋，更是非常恐怖的NG狀態，這時候小編就會使用一點的護手霜塗抹在腳後跟的位置，讓乾紋暫時消失，看起來更加優雅。

4. 急救用護髮油

有時候前一天忘記抹護髮產品，髮絲看起來毛躁不堪，這時候可以用一點點的護手霜，在雙手均勻塗抹開之後，利用殘餘的油脂，輕輕地撥過髮絲，讓髮絲沾附少許的油份，可以更加柔順亮澤。





5. 膝蓋、手肘關節必擦

夏天很常都會穿露出手臂或是膝蓋的單品，但有時候長時間在外面，關節處都會出現白白的乾紋，建議可以拿出護手霜當作身體乳，擠一點點塗抹在關節的部位，就可以避免這樣的尷尬的狀況出現。