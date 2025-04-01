日本男神來了！木村拓哉近日將抵台　粉絲驚喜守候

▲52歲木村拓哉上次訪台已是7年前。（圖／翻攝自IG/takuya.kimura_tak，以下同）

記者曾怡嘉 ／台北報導

日本男神木村拓哉將抵台為代言活動暖身，睽違7年再次訪台，令大家相當期待，雖說官方不公開他抵台時間，但據消息指出，木村將飛抵台北松山機場，喜愛他的忠實粉絲們早已揪團接機，要讓木村感受滿滿的熱情。

▲木村拓哉代言夜酵素，帶動買氣。（圖／品牌提供）

這次木村抵台其實是為了夜酵素代言，目前各大藥妝通路也都看得見他的巨幅看板或是廣告，主打「享受美食不忍受」，男神即便已屆大叔年紀，但無論是顏值還是身材都依然在線，果然是最佳代言人。

睽違7年再度來台，日方也十分看重此次代言活動，無論是抵台班機還是下榻飯店都保密到家，據消息指出，木村近日將飛抵台北松山機場，3日發布會將舉辦在台北南港飯店，活動結束木村即返回日本，結束這兩天一夜的台灣行。

而今天他也在IG發分享自己代言大陸品牌華為智慧手錶的帥照，廣告以「Play It All」（全力以赴）為主軸，木村在個人IG上po出廣告，並寫下「PLAY IT ALL！這正是我所追求的目標。」他在廣告片中戴著HUAWEI WATCH GT 5 Pro智慧型手錶，慢跑、打高爾夫球、舞蹈通通來，52歲的男神展現無限魅力。