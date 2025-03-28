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除了做好自己的工作　5個小訣竅讓你老闆心中默默加分

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▲職場,上班,穿衣,同事,辦公室。（圖／unsplash）

▲對職場有企圖心的人，有5個小撇步讓上司對你印象加分。（圖／unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

在職場上想要出類拔萃，可不是只靠著低頭認真工作就能搞定。要真正讓老闆對你刮目相看，需要動點腦筋、用點心思。幾個小撇步，教你在公司脫穎而出。

即時回報進度，展現專業形象
工作就像是一場馬拉松，老闆最怕的就是不知道你跑到哪裡去了。想要贏得信任，最重要的就是保持暢通的溝通。不是每次都要等老闆追問，而是主動跟他分享工作進度。你可以做一個簡單的工作進度表，標記每個任務的完成時間，這樣不僅能讓自己更有條理，也能讓老闆對你的工作能力更有信心。

▲▼職場必修的「5技巧」。（圖／Unsplash）

成為一個值得信賴的夥伴
收到老闆的訊息，快速回覆絕對是加分項目。即便你正忙得不可開交，也要立刻回個簡訊或是電子郵件，讓對方知道你已經收到訊息了。想像一下，如果每次都是石沉大海，換你是老闆，會有多煩躁？簡單的一句「已收到，馬上處理」就能立即拉近彼此距離。

聰明工作，而非拼命工作
加班不等於認真！老闆最欣賞的是有效率的員工。每接到新專案，不要馬上衝刺，而是先花點時間思考最佳解決方案。比如說，可以列出幾種完成專案的方法，然後選擇最省時、最有效的那一種。這種思考方式，絕對比埋頭苦幹來得加分。

▲工作,職場,面試,。（圖／pexels）

保持適度的職場距離
跟老闆關係好是好事，但也要懂得分寸。私人瑣事和情緒勿必不要搬到辦公室來。昨晚喝high了、感情不順或是心情不好，這些都不該成為工作的藉口。專業點的興趣愛好倒是可以聊一聊，比如說攝影、旅遊或是看展覽，都是不錯的話題。

成為一個好點子製造機
與其等老闆指派工作，不如主動出擊。你在第一線工作，對於公司的細節瞭若指掌。何不利用這個優勢，提出一些創新的想法？從公司業務擴展、品牌形象提升等角度思考，相信老闆一定會對你另眼相看。

關鍵字：

職場, 專業形象, 成功秘訣, 脫穎而出, 巧思

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