春天來杯氣泡飲！evian菲董聯名限量瓶必收、Cheers草莓氣泡水浪漫回歸

乍暖還寒的春天,最適合來一杯應景的氣泡水讓自己開心一點!今年春天,evian®依雲與饒舌歌手菲瑞威廉斯(Pharrell Williams)合作,推出藍色天然礦泉水和綠色氣泡水2款限量版瓶裝水。泰山Cheers奇兒思氣泡水每年草莓季被網友瘋狂敲碗的季節限定草莓氣泡水也如約上市,喝起來有自然的草莓香,而又無糖無熱量,喝再多也沒負擔。

evian®依雲日前發表evian® X Pharrell Williams X Humanrace聯名的2款年度紀念玻璃瓶,延續15年來與時尚設計師合作的傳統。這回與兼具饒舌歌手與LV男裝創意總監身份的菲瑞威廉斯(Pharrell Williams)合作,揭示了雙方「青春由水開始」的共同理念。

出道多年外型幾乎沒有改變的菲瑞威廉斯透露:「保持水分充足是保養的根本。瓶子裡裝的不僅是水,也提醒我們自我護理可以是快樂的。這次evian®依雲與我個人護膚生活品牌Humanrace的合作,更希望鼓勵人們珍惜在餐桌上每一個時刻。」

▲evian®依雲的年度限量瓶,設計獨特,不僅展現了品牌的精湛工藝,更蘊含無盡的創意與想像,在官網皆可便捷購買,並送貨到家。(皆499元/瓶,evian®依雲提供)

自去年依雲推出「Mountain of Youth」活動後,玻璃瓶上都刻有「This is the Fountain of Youth」青春之泉的字樣,體現了evian永保青春的精神。而誕生於菲瑞威廉斯的哲學思想及其對全球福祉承諾的Humanrace,與evian®依雲的快樂健康願景完美契合,也成為理想的合作夥伴。

透過Humanrace的視角,菲瑞威廉斯為evian®依雲重新構想了古老的青春之泉(The Fountain of Youth)概念,透過三方合作模式,將之變為現實,獨特的evian®依雲限量紀念版,的確能完美地點綴每一個節慶的餐桌。

evian®依雲全球總監Dawid Borowiec表示,evian®依雲以其位於埃維昂萊班的真實青春之泉而聞名,為了將「青春之泉」的概念注入活力,evian®依雲更進一步與Humanrace及攝影師兼電影製片人Laura Jane Coulson合作,以菲瑞威廉斯振奮人心的歌曲〈Joy〉為背景,拍攝了一支引人入勝的短片,看過之後更能理解何謂包容、幸福、想像力、青春與健康。目前這2款evian®依雲限量版瓶裝水,正在官網及各大網路通路全面上架中。

泰山企業的「Cheers奇兒思氣泡水」自2017年上市以來,成功將品牌打造成「派對、聚餐」的慶祝符號,同時也不斷推出創新口味,如梅子、蜂蜜檸檬、芒果、黃金柚等,每一款都擁有獨特的風味與包裝,成為網路上的話題焦點。

而每年草莓季都被網友瘋狂敲碗的季節限定爆款「Cheers草莓氣泡水」,也在春天浪漫回歸,在全家便利店獨家上市。這款草莓氣泡水的氣泡如香檳般細緻,清新草莓香撲鼻而來,每一口都喝得到愛的氣泡。瓶身的粉色設計,搭配原寸大小的草莓圖案,充滿春天的浪漫想像。

▲從2019年開始推出的季節限定Cheers草莓氣泡水,是冬季最夯的氣泡飲品口味,帶出門去野餐最適合。(泰山提供)

▲春天上市的Cheers草莓氣泡水,採用粉色設計,搭配原寸大小的草莓圖案。(泰山提供)

出外野餐時,不妨再來點創意調飲,例如在草莓氣泡水中加入適量的玫瑰果露,放幾片玫瑰花瓣,就能瞬間打造出浪漫滿分的「玫瑰草莓氣泡飲」;偏愛清新口感的人,可在草莓氣泡水中加入新鮮草莓果泥,放上薄荷葉,就能調製出清爽的「草莓薄荷氣泡飲」;在草莓氣泡水中加入一球草莓口味冰淇淋,淋上巧克力醬,還能輕鬆打造出「巧克力草莓漂浮氣泡飲」,讓這個春天過得更加有滋有味、活力滿滿。

▲各種創意調飲讓Cheers草莓氣泡水的風味變化無窮,還能成為社群貼文的吸睛亮點。(泰山提供)

