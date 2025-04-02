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連假出遊去！5個度假穿搭重點單品　清爽色系長洋裝、浪漫印花最吸睛

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連假出遊去！5種度假穿搭重點：海島度假以清爽色系為主、城市慢旅挑選浪漫印花最吸睛

▲度假穿搭。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

即將迎來清明連假，大家都安排好出遊了嗎？無論是出國度假、海島之旅，或是國內旅遊，當然都要穿得美美的展現好品味、還要在舒適與奢華之間拿捏完美平衡，讓每一步皆成為目光焦點。這次分享五個度假穿搭挑選重點，輕鬆迎接美好假期。

度假穿搭技巧：海島度假以清爽色系、舒適棉麻為主

漫步在樹梢撒落的陽光下，伴隨著微風輕拂，是度假最舒心的享受。服裝材質上可以挑選彈性佳且透氣親膚的棉質洋裝，或帶有鏤空雕花的設計亞麻混紡布料，不僅增添視覺層次，亦展現細膩的工藝美感，既能保持涼爽舒適，又能在不經意間流露優雅氣質。

連假出遊去！5種度假穿搭重點：海島度假以清爽色系為主、城市慢旅挑選浪漫印花最吸睛

▲（左）self-portrait細肩帶白色洋裝／22,800元；（右）self-portrait 雕花米色長裙／22,800元。（圖／品牌提供） 

度假穿搭技巧：城市慢旅，挑選細膩剪裁、浪漫印花最吸睛

在城市漫步或是古都之旅，從服裝營造愉悅的氛圍！無論是熱帶花卉、幾何圖案，或是抽象藝術，都能為造型注入新鮮感。花卉印花選擇色調協調的設計，避免圖騰過於繁複，搭配細膩的特殊剪裁，在活潑與優雅之間取得平衡；經典的波卡圓點更是旅遊時的不二選擇，增添一絲法式的隨興風情，俏皮而雅致。

連假出遊去！5種度假穿搭重點：海島度假以清爽色系為主、城市慢旅挑選浪漫印花最吸睛

▲（左）GANNI 印花綢緞吊帶上衣-白鷺／9,800元；（右）self-portrait 藍色圓點洋裝／13,800元。（圖／品牌提供）

度假穿搭技巧：獨旅自由行，短洋裝可甜可塩、隨興自在 

修身剪裁的短洋裝是度假時的百搭單品，既能適度展現身材曲線，又不失輕鬆氛圍，打造可甜可塩的個人魅力。選擇簡約設計的款式，搭配亮眼色彩，讓你在城市街頭或海灘派對中都能自在遊走，散發自然的魅力。短洋裝不僅方便活動，還能在旅途中節省行李空間，是時尚與實用的完美結合。

連假出遊去！5種度假穿搭重點：海島度假以清爽色系為主、城市慢旅挑選浪漫印花最吸睛

▲（左）self-portrait 蕾絲無袖洋裝／18,800元；（右）self-portrait 亮綠色短洋裝／16,800元。（圖／品牌提供）

度假穿搭技巧：長洋裝，打造奢華浪漫儀式感 

前往旅遊清單中的米其林餐廳，或是預定一頓別出心裁的燭光晚餐，記得多帶上幾件適合正式場合的長洋裝，讓這些精心安排成為旅途中的美好回憶。絲滑緞面搭配細緻蕾絲及立體花朵，在獨特設計細節中展現女性魅力，堆疊出夜幕低垂時的浪漫氛圍。

連假出遊去！5種度假穿搭重點：海島度假以清爽色系為主、城市慢旅挑選浪漫印花最吸睛

▲（左）self-portrait Lilac 緞面花朵造型長洋裝／18,800元；（右）self-portrait 綠色棉質小花造型長洋裝／18,800元。（圖／品牌提供）

度假穿搭技巧：精巧包包配件，造型中的點睛之筆 

在度假旅途中，為不同的場景與穿搭風格，選擇合適的包袋，能為旅途增添更多的時尚樂趣。尼龍材質適合在城市旅遊或休閒場合中使用。藤編包以其自然質樸及精緻工藝，與沙灘、陽光相得益彰。當夜幕降臨，華麗手拿包是參加派對的理想配飾，搭配優雅的長款洋裝，提升整體造型精緻奢華。

連假出遊去！5種度假穿搭重點：海島度假以清爽色系為主、城市慢旅挑選浪漫印花最吸睛

▲（左）self-portrait B藤編包／18,800元；（中）self-portrait水鑽小提包／22,800元；（右）self-portrait 水鑽蝴蝶結裝飾肩背包／20,800元。（圖／品牌提供）

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周刊王, 出遊, 穿搭

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