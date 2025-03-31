Jennie紅毯低胸裙流露完美曲線！「香奈兒新面孔」女星單肩禮服比美

記者鮑璿安／綜合報導

2025 Billboard Women In Music日前在洛杉磯登場，而韓團BLACKPINK成員Jennie拿下全球影響力大獎現身，她這次的造型以一身亮眼的紅色深V禮服成為亮點。同樣掀起討論的還有新生代創作才女Gracie Abrams，被譽為是香奈兒御用新面孔，這次換上單肩長洋裝展現滿滿的仙氣。

Jennie剛發表新專輯《Ruby》，這次的紅毯造型也相當契合主題，這套來自黎巴嫩設計師品牌 Zuhair Murad 2025秋冬系列的紅色禮服，運用鮮明的廓形勾勒出女性性感氣息，深V以及收腰比例拿捏得恰到好處，像是為Jennie量身打造一般，並在邊緣點綴上亮眼的珠飾，繽紛的華麗寶石為這身造型增添光彩。Jennie也以紅唇和簡單的眼妝呼應，將焦點留給禮服本身，更顯她自由灑脫的面貌。





▲香奈兒品牌大使格蕾西亞柏拉罕（Gracie Abrams），她身穿香奈兒 2025/26 秋冬高級時裝系列中的第71套造型 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

此外，當天的焦點還有身為香奈兒品牌大使的格蕾西亞柏拉罕（Gracie Abrams），她身穿香奈兒 2025/26 秋冬高級時裝系列中的第71套造型，一身黑色緞面單肩長洋裝 ，飄逸的剪裁襯托出女神仙氣，精緻度不輸給秀上模特兒，完美詮釋這身優雅造型。她以CHANEL 頂級珠寶Fleur De Nacre耳環點綴，舉手投足讓人相當印象深刻。